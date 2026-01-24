FUTBOL
Aarón Velilles, tercer fitxatge del Lleida al mercat hivernal
El mitjapunta lleidatà arriba procedent del Bolonya Primavera
El Lleida CF va anunciar ahir el fitxatge del mitjapunta Aarón Velilles, procedent del filial del Bolonya. Nascut a Lleida i internacional amb les seleccions inferiors del Marroc, el jugador de 19 anys tornarà al conjunt lleidatà, en el qual ja va recalar durant una temporada de la seua etapa formativa, per convertir-se en la tercera incorporació del mercat d’hivern després dels fitxatges de Toni Vicente i Riku Akashi.
Velilles, que a més del Lleida Esportiu va passar pel futbol base del Balàfia, la Bordeta i el FiF Lleida, firmarà amb l’entitat lleidatana fins a final de temporada. D’aquesta manera, el jove centrecampista lleidatà afrontarà la seua primera experiència en un primer equip després de passar per planters de grans equips com el del Betis i el del Bolonya. El 2020 va arribar a l’equip andalús de la mà del seu germà, Luis Velilles, que actualment és jugador del Deportivo Alabès i també ha estat internacional amb Marroc.
D’altra banda, Lleida i Mollerussa no demanen canviar els seus partits respectius a la jornada 20 davant de l’FE Grama i el Vic, respectivament, i sabran la data definitiva aquest dilluns. El possible canvi naixia del partit de la Copa de Regions entre Catalunya i Aragó del dijous vinent dia 29. Un xoc en el qual ni Lleida ni Mollerussa no aportaran cap jugador. Sí que ho faran, en canvi, els seus rivals. La Grama, rival del Lleida, n’aportarà quatre: Marc Cantera, Roger Garcia, Padi i Guillem Escarrabill. Per la seua part, el Vic, rival del Mollerussa, n’aportarà dos: Agustín Mora i Alberto Salamanca.