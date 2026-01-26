FUTBOL
El Barça recupera el liderat
Els blaugranes s’imposen a casa al cuer, el Reial Oviedo, i tornen al cim de la classificació. Els gols de Dani Olmo, Raphinha i Lamine Yamal van desembussar un partit molt treballat
El Barça va recuperar ahir el liderat de Primera divisió després d’imposar-se al Reial Oviedo (3-0) en un partit que se li va ennuegar en la primera part, però va desembussar després del descans amb els gols d’Olmo, Raphinha i Lamine Yamal. D’aquesta manera, el conjunt blaugrana oblida la derrota davant de la Reial Societat i torna al cim de la Lliga amb 51 punts, un més que un Reial Madrid que dissabte li havia arrabassat el liderat a La Cerámica (0-2).
Amb cinc canvis respecte a l’onze de Praga, els de Flick es van mostrar incapaços de sorprendre un conjunt carbayón ben plantat i que, contra tot pronòstic, va portar més perill en la primera part a l’àrea rival. I és que el Barça, orfe de Pedri, no aconseguia sentir-se còmode i es va encomanar a un Joan García que va evitar els gols de Viñas i Hassan en els primers minuts. Ja al 26, De Jong va enviar una bona centrada al segon pal per a Lewandowski, però David Carmo va aparèixer just a temps per evitar la rematada del polonès. Tot i així, els locals no reaccionaven i Ilyas Chaira va fer contenir la respiració a la parròquia blaugrana amb una fuetada des de tres quarts de camp, tot abans que Martínez Munuera assenyalés una polèmica falta després que Aarón Escandell recollís suposadament l’esfèric fora de l’àrea, malgrat que clarament estava dins. El millor dels blaugranes es va fer esperar fins a l’afegit, en una volea de Raphinha davant de la qual Escandell es va lluir per evitar que el marcador es mogués.
A la represa, Lewandowski va avisar primer amb un cop de cap que va marxar desviat, però al minut 52, el líder aconseguia desembussar per fi el duel. Amb l’Oviedo provant de treure la pilota jugada, Lamine Yamal va entorpir el rebuig de Carmo i la pilota va acabar a les botes d’Olmo, que va treure un xut ajustat que es va colar a la porteria. Amb prou feines sense temps per assimilar el gol, Raphinha va apuntalar el triomf amb una preciosa vaselina al minut 57 (0-2). Lamine Yamal també es va apuntar a la festa amb invitació d’Olmo, que li va fer una magnífica centrada amb l’exterior perquè el davanter fes el tercer amb una rematada acrobàtica brillant (3-0). La intensa pluja i els llampecs van donar pas a un intens vent i a una tremenda calamarsada que van fuetejar amb força una afició que, malgrat abandonar ràpidament l’estadi, va poder celebrar que continuen mantenint el liderat.
“Sabíem que seria un partit difícil”
Després del triomf davant de l’Oviedo, el tècnic del Barça, Hansi Flick, va assegurar que “sabíem que seria un partit difícil. No hem estat bé en alguns moments, però després hem pogut marcar i fer el nostre joc”. També va valorar el gol de Lamine, malgrat que “ha estat més important el primer”, va concloure.
Dro, cap al PSG a canvi de 8 milions
El Barça compta amb tancar avui el traspàs de Dro Fernández al París Saint-Germain. Malgrat que la clàusula del migcampista de 18 anys és de sis M€, els blaugranes haurien arribat a un acord amb el club parisenc per tancar-lo en vuit.
El Racing guanya a la Corunya i reforça el liderat
El Racing va reforçar ahir el liderat de Segona gràcies a la seua victòria a la Corunya (0-1), fet que li permet ampliar a cinc els punts sobre el segon classificat, un Castelló que no va passar de l’empat a Saragossa.