ATLETISME
Pastó i Llobera vencen en la desena Cursa de Sant Blai
La Cursa de Sant Blai del Palau d’Anglesola va proclamar vencedors absoluts de la prova de 10 quilòmetres Ricard Pastó (Xafatolls), en la categoria masculina, i Noèlia Llobera (Agrosport), a la femenina, en una edició que va tornar a confirmar el gran arrelament de la cita atlètica en el Pla d’Urgell. Prop de 950 corredors inscrits van competir en el circuit urbà amb un traçat de dos voltes de cinc quilòmetres en el cas del 10 K. A la classificació masculina del 10 K, Pastó (Xafatolls) es va imposar amb un temps de 31:55. A la femenina, Llobera (Agrosport) es va endur la victòria amb una marca de 39:30. La jornada també va incloure la cursa de 5 quilòmetres, en la qual el triomf masculí va ser per a Roger Estradé (Xafatolls) amb un registre de 16:14, i el femení per a Sonia Sans (Xafatolls) amb 18:37. La prova va comptar per primer cop amb la modalitat Ekiden (5 K + 5K) per parelles. A la masculina es va imposar Almiramar Team (Daniel i Òscar) amb un temps de 37:49, en mixt va guanyar Xafateam (Jordi i Joana) amb 40:26 i en femení la victòria va ser per a Ana/Afri (Ana Maria i Àfrica) amb 41:26.