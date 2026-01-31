TENIS
Alcaraz-Djokovic, final després de dos semifinals èpiques
Carlos Alcaraz es va ficar ahir per primera vegada a la final de l’Obert d’Austràlia, primer Grand Slam de la temporada, al vèncer de forma èpica l’alemany Alexander Zverev en cinc sets (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) i gairebé cinc hores i mitja de batalla. El murcià va haver de sobreviure en un partit marcat per les rampes sofertes en l’equador del tercer parcial, però es va aferrar al seu talent per remuntar en el cinquè parcial per continuar somiant completar la col·lecció de grans.
El seu rival a la final serà Novak Djokovic, que va superar de forma brillant Jannik Sinner, el gran favorit, en una altra semifinal èpica, que es va resoldre en cinc sets a favor del serbi (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4).
Després de més de quatre hores de batalla, el veterà jugador de Belgrad, que aquest mes de maig complirà 39 anys, es va guanyar el dret a optar al seu vint-i-cinquè gran, una xifra rècord en el món del tenis, davant del murcià, que busca ser el més jove a completar el Grand Slam.