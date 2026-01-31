FUTBOL
El Barça, a continuar líder davant de l’Elx d’Aleix Febas
Fermín López renova i millora el seu contracte com a blaugrana fins al 2031
El FC Barcelona afronta avui (21.00) una exigent visita al Martínez Valero per enfrontar-se a l’Elx CF, liderat a la sala de màquines pel lleidatà Aleix Febas, amb l’objectiu de consolidar el liderat abans que jugui el Reial Madrid. En la prèvia del matx, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, va subratllar la necessitat de millorar els inicis de partit perquè “sabem que podem remuntar, però cal començar forts des del primer segon. No podem esperar als minuts finals, perquè ja comencen els moments importants de la temporada”.
L’entrenador alemany va reconèixer que l’equip encara té marge de millora, especialment en el pla defensiu, malgrat que va posar de relleu l’evolució mostrada a la Lliga de Campions, on el Barça va tancar la Fase Lliga en cinquena posició després d’un inici irregular. “Després del Chelsea ningú pensava que acabaríem al Top 8, però hem de continuar millorant”, va assenyalar, i va insistir que l’objectiu del club és lluitar per tots els títols.
En clau de plantilla, Flick va confiar a recuperar pròximament jugadors com Pedri o Gavi i va tornar a destacar el pes de la Masia.
D’altra banda, el club va anunciar la renovació de Fermín López. El centrecampista andalús ha ampliat i millorat el seu contracte fins al 30 de juny del 2031, consolidant-se com una peça important del projecte. Format al planter des del 2016, Fermín s’ha guanyat la confiança del tècnic, sumant aquesta temporada 10 gols i 11 assistències en 26 partits, l’únic jugador amb dobles dígits golejadors al costat de Lamine Yamal.
Sobre el rival, Flick va elogiar la proposta de l’Elx i del seu tècnic, Eder Sarabia, destacant la seua valentia i capacitat per competir.
Els frangiverds encadenen quatre jornades sense guanyar, però Flick va admetre que “juguen molt bé i són molt valents. Tenen un joc atractiu i creen oportunitats, m’encanta veure’ls jugar”.
El Reial Madrid es torna a enfrontar al Benfica, ara en el play-off
■ El Reial Madrid i el Benfica de Mourinho tornaran a veure’s les cares en la ronda de play-off de la Champions, amb la tornada al Bernabéu, després que el conjunt lusità deixés els d’Álvaro Arbeloa fora del Top 8 amb un èpic triomf (4-2) en l’última jornada de lligueta. Així ho va determinar el sorteig, que va deixar pel mateix costat del quadre que el Madrid les següents eliminatòries: Galatasaray-Juventus, Dortmund-Atalanta i Mònaco-PSG. D’aquest últim encreuament o del Qarabag-Newcastle, a l’altre costat, sortirà el rival del Barça a vuitens. L’Atlètic, també amb la tornada a casa, s’enfrontarà al Bruges i els altres dos encreuaments seran el Bodo/Glimt-Inter i l’Olympiacos-Bayer Leverkusen. Els partits d’anada seran el 17-18 de febrer i la tornada, el 24-25.