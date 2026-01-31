Un Espanyol en caiguda lliure encaixa la quarta derrota en cinc partits
Es deixa remuntar per l’Alabès, que agafa aire
El Deportivo Alabès va vèncer ahir l’Espanyol (1-2) per enllaçar dos victòries seguides i allunyar-se d’aquesta manera de la zona baixa de LaLiga EA Sports en l’obertura de la jornada 22, mentre que els blanc-i-blaus agreugen la seua crisi des que va començar el 2026, en el qual han sumat únicament un punt dels últims quinze. Els del Chacho Coudet van guanyar a l’RCDE Stadium amb els gols de Blanco i Boyé, un en cada part, i van sumar 25 punts per situar-se provisionalment a meitat de taula. Mentrestant, els de Manolo González, que es van deixar remuntar després d’avançar-se als 15 minuts amb un gol de Roberto Fernández, es queden cinquens a l’encaixar la quarta derrota en cinc partits.