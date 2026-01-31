“No estem salvats”
Malgrat les cinc victòries que té l’Hiopos de marge sobre el descens, Encuentra apel·la a la prudència. Afrontarà el duel de demà a València amb les baixes de Golomán i Ejim
La victòria davant del Burgos ha suposat un nou impuls per a l’Hiopos Lleida. El triomf, el tercer consecutiu i el vuitè de la temporada, permet a l’equip obrir una bretxa de cinc victòries respecte als llocs de descens, però Gerard Encuentra rebaixa qualsevol indici d’eufòria abans de visitar demà l’exigent pista del València Basket, un duel que afrontarà amb les baixes de Golomán, per lesió, i Ejim, per temes personals.
Malgrat la situació classificatòria, el missatge intern és clar: la permanència encara no està assegurada. “Per a res no pensem que estem salvats. Ni quan guanyem quatre de cinc partits estem per jugar coses importants, ni quan en perdem sis de seguits estem que no servim per a res”, va asseverar el tècnic, que va reconèixer que la victòria davant del Burgos “ens ha donat confiança i molta moral per afrontar els següents reptes”, i va afegir: “Tots volem vèncer com el dia del Baskonia, però dono molta més importància a la de l’altre dia perquè vam saber patir tots junts, també amb l’afició, que va ser espectacular.”
Malgrat que falten encara molts exàmens parcials abans de la nota final de juny, la primera volta del curs ronda el notable segons el parer d’Encuentra. “Hem fet una primera volta boníssima, perquè portar a hores d’ara vuit victòries en una Lliga tan igualada té molt mèrit”, assenyala. Els números avalen aquest discurs, i és que l’Hiopos ha igualat la millor primera volta de la història del desaparegut Caprabo Lleida (2001-2002), una dada que el mateix tècnic desconeixia fins fa pocs dies. “Desconeixia la dada fins que vaig veure la notícia i crec que moltes vegades som molt exigents amb nosaltres mateixos, sempre en volem més, però a nivell de dades hem fet una primera volta boníssima”, reflexiona.
Per a Encuentra, igualar aquell registre històric “parla que estem fent un bon treball i ho hem de posar en valor”. Sense perdre el sentit crític, insisteix en la necessitat de mantenir l’equilibri: “Està clar que sempre volem més i som exigents, però hem de tenir els peus a terra i crec que està bé el nivell d’exigència sempre que no se’ns en vagi de les mans”, va reflexionar.
Un dels grans d’Europa
Amb aquest discurs afrontarà l’Hiopos el partit al Roig Arena, on l’espera un dels grans d’Europa. Encuentra assumeix la dificultat del repte, però no renuncia a res. “Tenim un repte complicat davant d’un dels millors equips d’Europa i tant de bo puguem arribar als minuts finals competint, aquest és el nostre objectiu número u.” El tècnic recorda que la Lliga Endesa no entén de pronòstics: “Sent realistes, està clar que el València juga per a coses molt diferents de les que juguem nosaltres, però cal competir. El Granada només ha guanyat un partit i va ser davant del València, en aquesta Lliga mai se sap”, va puntualitzar.
“No llancem cap partit a les escombraries i no dosificarem ningú, intentarem guanyar. Cada partit és una història i... per què no podem guanyar?”, va sentenciar.
El Robles, obligat a guanyar per tenir opcions de permanència
El Robles Lleida afronta avui (19.00) a la pista del cuer, el TGN Bàsquet de Tarragona, una jornada clau per mantenir intactes les opcions de permanència a la Lliga Femenina 2. L’equip de Rubén Petrus arriba a la cita amb un triomf d’avantatge sobre el quadre tarragoní i a dos de les posicions de salvació. “Som conscients que és un partit molt important, però no crec que sigui a vida o mort perquè encara ens quedaran deu bales”, va assenyalar el tècnic de les lleidatanes, que espera que el seu equip recuperi “la mentalitat que no vam tenir l’anterior partit, on vam estar terribles mentalment”.
L’Amara Lleida busca a València la primera victòria en la segona fase
Igual que l’equip d’ACB del club, l’Amara Lleida se les veurà aquest cap de setmana amb el València Basket. Després d’obrir la segona fase de l’acabada de crear Lliga U amb una derrota clara al Barris Nord davant del Bàsquet Girona, el conjunt que dirigeix Borja Comenge, que va descansar en l’anterior jornada, visita aquest migdia (12.00 hores) el conjunt valencià amb l’objectiu d’estrenar el seu caseller de triomfs. Visita ara un rival que, després de quedar fora del Grup A, ocupa actualment el liderat del grup B empatat amb el Girona, els dos únics equips que encara es mantenen invictes.