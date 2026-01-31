HOQUEI
El repte més gran de la història del Mollerussa
L’Hoquei Mollerussa afronta aquesta tarda (18.15) a Ripoll el repte més gran de la seua història, la Copa Generalitat de Nacional Catalana. L’equip de Marc Soler, tercer classificat de la categoria, s’enfrontarà en la segona semifinal al segon, el Noia, amb el qual està empatat a punts, per la qual cosa el resultat sembla del tot incert. “A un partit i en una pista neutral pot passar de tot, aquí no hi ha favorits”, va assenyalar el tècnic dels del Pla d’Urgell, que té clar les claus que poden decantar el duel. “Sobretot passa per la intensitat que posem en defensa, i després intentar fer bones transicions en atac i tenir efectivitat”, va destacar Soler. Serà la primera vegada que el Mollerussa, que aquesta temporada ha tornat a la Nacional Catalana, disputi la Copa Generalitat, la final de la qual es jugarà demà (13.00).