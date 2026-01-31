HOQUEI
El Vila-sana, amb l’opció de lligar la Final Four
Rep el Cerdanyola, al qual va superar per 2-3 aquest mateix dimecres en Lliga
El Vila-sana té avui (19.00/Lleida TV) l’oportunitat de segellar l’accés a la seua tercera Final Four de la Champions League, després de perdre’s la de l’any passat, en el tercer duel d’aquest mes contra el Cerdanyola, que obre la segona volta de la fase de grups europea. L’equip del Pla d’Urgell va sortir vencedor dels dos precedents, amb una contundent victòria per 1-8 en el partit europeu del dia 10 i una victòria molt més ajustada aquest mateix dimecres en Lliga, quan Victòria Porta va decidir el matx (2-3) amb una falta directa a tres minuts del final.
La capitana del conjunt lleidatà, Maria Porta, va advertir que, “encara que coneixem el rival, sabem que ens posaran les coses difícils”, ja que l’equip del Vallès és tercer en el grup amb tres punts, tres menys dels que té el Vila-sana, segon amb sis. Així, si les de Lluís Rodero aconsegueixen la victòria estaran matemàticament classificades si el Trissino no dona la sorpresa i venç el Telecable, líder amb 9 punts i que també asseguraria la seua classificació amb un triomf.
No obstant, si les del Pla d’Urgell aconsegueixen la victòria, el seu accés a la Final Four seria virtual per la seua bona diferència de gols, encara que una derrota els igualaria a punts amb el Cerdanyola, amb dos jornades per disputar. Per això, Porta va assenyalar que “si la seua portera té el dia, costa molt marcar-los gol. Si no sortim concentrades i se’ns avancen en el marcador, es pot complicar el partit. Així que hem de sortir al 100%”.
En el grup B de la Champions League, el Fraga, tercer, afronta un important duel davant del Manlleu (19.00), ja que busca un triomf que el col·loqui entre els dos primers després d’empatar els seus tres primers encontres.
D’altra banda, ahir es va celebrar la XI Gala del Patinatge a la seu del Comitè Olímpic Espanyol a Madrid, amb doble protagonisme lleidatà. Aina Florenza, jugadora del Vila-sana, va rebre el guardó a Millor Esportista Femenina de l’RFEP el 2025 –any en què va militar al Palau fins al juny–, mentre que el Lleida Llista va rebre la Placa d’Or de la Federació pels seus 75 anys de trajectòria esportiva.