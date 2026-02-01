TESTIMONIS
Adri Fernández, de competir a Tercera RFEF a la UE Bordeta: "Per edat i treball, jugo per disfrutar"
Afirma que ha rebut ofertes de Primera Catalana, però que "li costa molt"
Adri Fernández té 39 anys i en dos temporades ha passat de rebentar porteries a Tercera RFEF, cinquena categoria estatal, amb el Mollerussa i l’Atlètic Montsó, a jugar en quarta catalana amb la UE Bordeta.
“El futbol ha estat un hobby que sempre m’ha agradat. Aquest any he tingut ofertes de Primera Catalana, però em costa molt. Per edat i per feina jugo per disfrutar amb els amics.”
Malgrat els anys, l’Adri no perd l’olfacte golejador. Amb el club del Segrià ha marcat 36 gols en 13 partits. Tanmateix, diu que “si no estic bé físicament, no puc jugar. No vaig caminant, he de córrer igual que tots”.
Xavier Pujol