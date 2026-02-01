TESTIMONIS
Judith Barceló, de 46 anys i jugadora del CB Torrefarrera: "Corro com una de 20 anys i m'oblido de tot"
Enginyera química de professió, va debutar amb 19 anys al Cadí la Seu
Per a Judith Barceló, de 46 anys i enginyera química de professió, el bàsquet ha estat el fil conductor de la seua vida des que es va formar a la Penya Fragatina.
El seu salt més exigent va arribar amb el Cadí la Seu, amb el qual va debutar amb 19 anys al primer equip, llavors en la Primera B estatal. Aquella etapa, compaginant estudis a Barcelona i bàsquet d’alt nivell, va ser curta.
“Era massa pressió sabent que no viuria d’això. Vaig fer un canvi de xip perquè m’estaven fent odiar el bàsquet i a mi m’encantava, per això vaig decidir baixar categories i allà sí que vaig tornar a disfrutar”, recorda.
Ha jugat a Maristes, CB Lleida, Secà i ara al Torrefarrera, després d’una aturada de cinc anys per maternitat. “Em van enganyar, em van dir que només m’entrenaria i vaig acabar amb fitxa”.
Avui comparteix vestidor amb jugadores a les quals dobla l’edat, però continua gaudint. “Desconnecto per complet, corro com si tingués 20 anys i m’oblido de tot”, afirma.
Esports
Jugar per amor a l’art: uns 4.000 lleidatans competeixen en esports d'equip amateur
Xavier Pujol