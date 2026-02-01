TESTIMONIS
Pau Banda, jugador de Primera Catalana de voleibol amb 48 anys: "Mentre em diverteixi, continuaré"
Jugador de l'Inef Lleida, està federat des dels 15 anys
Als seus 48 anys, Pau Banda segueix competint en Primera Catalana amb l’Inef Lleida. Informàtic de professió, porta jugant a voleibol des dels 10 anys i federat des dels 15, sense haver parat mai. “És una distracció que t’allibera”, explica, conscient que l’esport s’ha convertit en una rutina imprescindible.
Es va formar en el desaparegut Almacelles i després va passar per Torrefarrera, Lleida, Inef, Sant Esteve Sesrovires, Balàfia i de tornada a l’Inef. Amb l’Almacelles i el Balàfia va arribar a competir en Primera Nacional i acumula nou fases d’ascens, sempre com a amateur.
Mai no ha patit una lesió greu, la qual cosa considera clau per a la seua longevitat. “Mentre el físic aguanti, pugui fer punts i em diverteixi, continuaré jugant”, afirma. Amb els anys ha adaptat el joc: “Ja no salto com abans, però tiro de recursos. Dono sempre el màxim, però sobretot m’ho passo molt bé. Aquest any compleixo els 49, espero arribar als 50 jugant”, assenyala.
Per al Pau, el voleibol no suposa una obligació, sinó una forma d’entendre el temps lliure i la vida.
