Alcaraz guanya Djokovic i fa història a Austràlia
Amb 22 anys, el murcià és el més jove a haver guanyat els quatre Grand Slams
Carlos Alcaraz és història viva del tenis i l’esport mundial. El murcià de 22 anys es va imposar ahir a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 i 7-5) a la final de l’Open d’Austràlia, conquerint així el seu setè Grand Slam i convertint-se en el tenista més jove a guanyar els quatre grans de la disciplina: Roland Garros, Wimbledon, US Open i Open d’Austràlia. Amb molta autoritat i precocitat, Alcaraz va entrar a l’Olimp del tenis. Un lloc fins ara només accessible per a llegendes com Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal i el mateix Djokovic, els únics capaços de conquerir els quatre grans del circuit.
Ja fa temps que el tenis va entrar en una nova era. Una etapa dominada per Carlos Alcaraz que ahir va vèncer Djokovic, un dels grans referents dels últims anys. El millor del moment davant del millor de la història. El serbi, que es va imposar per 2-6 en el primer set, es va veure sobrepassat per un vendaval murcià que li va negar el seu 25è gran. D’aquesta manera, Nole, màxim guanyador de l’Obert australià amb 10 trofeus, continuarà empatat amb l’australiana Margaret Court. El serbi, resignat, es va rendir a Alcaraz. “La millor paraula per descriure’l és històric, llegendari”, va remarcar Djokovic respecte al triomf d’un Alcaraz que va vèncer amb molta autoritat en el segon (6-2), tercer (6-3) i quart sets (7-5).
Amb 22 anys i 272 dies, el del Palmar es va convertir en el jugador més jove a conquerir tots els Grand Slams, superant així el seu compatriota Rafa Nadal, que ho va aconseguir amb 24 anys i 102 dies al US Open (2010). També és el segon espanyol a guanyar l’Open d’Austràlia, una fita que, precisament, tan sols havia aconseguit Nadal en dos ocasions (2009 i 2022).
El balear va ser testimoni de com Alcaraz li continua trepitjant, cada dia més a prop, els talons. Present en el Rod Laver Arena, Nadal es va fondre en una intensa abraçada amb Alcaraz després del final del partit i va rebre els elogis del seu antic rival, Djokovic. “Se’m fa estrany que no siguis a la pista. Ha estat un honor que fossis aquí present veient aquesta final”, li va dedicar el serbi.
Per la seua part, Alcaraz, va assegurar que “ningú” sap el “treball dur” i tot el que ha hagut de passar per poder guanyar el trofeu. També va entrar al duel d’elogis amb Djokovic, a qui va dedicar una emotiva dedicatòria plena d’agraïments. “Estàs fent coses increïbles. És realment inspirador no només per als tenistes, sinó per als esportistes, per a totes les persones del món, per a mi també. Fas el treball correcte, el treball dur, tots els dies amb el teu equip, en tots els tornejos als quals vas, jugant un tenis tan bo. M’encanta veure’t jugar. Per a mi, ha estat un honor compartir pista amb tu. Moltes gràcies pel que estàs fent, perquè és realment inspirador”, va remarcar.
Amb el seu setè Grand Slam sota el braç i després de conquerir una fita a l’abast d’unes quantes llegendes, Alcaraz mira el futur amb optimisme i amb les ganes de continuar ampliant un palmarès que, a dia d’avui, sembla no tenir sostre. “Intentar guanyar els quatre grans en un any serà un gran desafiament. Sincerament, són paraules molt grans. Vull anar pas a pas, però serà genial”, va concloure el murcià.