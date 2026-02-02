El Madrid salva els mobles contra el Rayo, però continua sense convèncer
Mbappé marca de penal en el minut 100
El Reial Madrid va guanyar ahir el Rayo Vallecano (2-1) sense brillar i amb un gol de Mbappé de penal en el minut 100 de partit. Els d’Álvaro Arbeloa es van imposar in extremis al conjunt vallecà, que va acabar amb dos jugadors menys, per les expulsions de Ciss, per roja directa, i Pep Chavarría, aquesta en l’afegit.
El Bernabéu va rebre els seus amb xiulets després del desastre europeu davant del Benfica, però Vini els va convertir ràpid en aplaudiments amb un golàs al cap de poc de començar (1-0). Els blancs, que van lamentar la lesió de Jude Bellingham, van estar seriosos en defensa, però una sortida tova a la segona part va permetre que Jorge de Frutos igualés el partit (1-1). Courtois va tornar a jugar un paper clau sostenint els seus quan encara regnava l’empat, evitant que Ratiu pogués avançar els seus. El Madrid, que va arribar a l’afegit amb superioritat numèrica, es va trobar amb un penal del rayista Mendy sobre Brahim, que va materialitzar Mbappé per mantenir els seus a un sol punt del Barça i encobrir els xiulets del Bernabéu una setmana més (2-1).