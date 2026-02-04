FUTBOL
Un acompanyant per abonat contra l’Olot
L’Atlètic Lleida afronta aquest diumenge (12.30) un partit crucial per la salvació contra l’Olot, desè classificat. Els lleidatans, que venen de guanyar dos partits consecutius, volen continuar aconseguint victòries per sortir del descens i ahir va anunciar que tots els abonats podran accedir al Camp d’Esports amb un acompanyant de manera gratuïta. D’altra banda, el club de Cappont va visitar ahir l’Escola Príncep de Viana de Lleida, la seua cinquena visita del programa Escola de Valors, amb la participació dels jugadors Jaume Pascual i Asier Ortiz. Els futbolistes van compartir una estona amb els alumnes i van parlar de valors com el respecte i l’esforç. Com a part de l’activitat, 38 alumnes de cinquè de Primària assistiran de manera gratuïta al duel entre l’Atlètic Lleida i l’Olot de diumenge vinent.