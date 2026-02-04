El Barça, a semifinals
Els blaugranes es prenen seriosament la Copa i només pateixen a la recta final amb l’1-2 de l’Albacete. Lamine il·lumina el camí i Araujo anota el 0-2 després de superar els problemes de salut mental
El Barça es va classificar ahir a la nit per a les semifinals de la Copa del Rei a l’imposar-se a l’Albacete al Carlos Belmonte (1-2), en un partit que semblava tenir controlat, però que se li va complicar en els minuts finals amb el gol de Javi Moreno al 87’, que va fer creure el conjunt manxec en una altra gesta copera. Advertit per les inesperades eliminacions de Celta i Reial Madrid, el Barça va sortir decidit a no deixar-se sorprendre pel matagegants del torneig. L’Albacete arribava llançat després de deixar a la cuneta dos equips de Primera i encadenar, en Lliga, quatre partits sense perdre ni encaixar gols, amb tres victòries consecutives. Aquesta vegada, tanmateix, no semblava haver-hi espai per a l’èpica i David va acabar cedint davant de Goliat. Sobretot després que Lamine Yamal obrís el marcador a la recta final del primer temps i Ronald Araujo ampliés l’avantatge poc abans de l’hora de joc.
Mentalitzat per sentenciar l’eliminatòria des de l’inici, el Barcelona es va instal·lar ràpidament en camp rival, malgrat que el seu domini no es va traduir en ocasions clares. Rashford va tenir la primera als set minuts, però el seu xut va sortir desviat després de rebre una passada filtrada d’Olmo a l’esquena del darrere local. L’Albacete, per la seua part, sí que va aconseguir inquietar Joan Garcia aprofitant errors blaugranes a la sortida de pilota. Una pèrdua de Lamine Yamal i una altra de Bernal van acabar en dos xuts de Puertas, ben resolts pel porter visitant. A l’altra àrea, ni Gerard Martín ni Olmo no van trobar la porteria de Lizoain. A més, Neva va haver d’abandonar el terreny de joc per lesió després d’una acció fortuïta amb Lamine Yamal i va ser substituït per Vallejo minuts abans que el 10 blaugrana fes el 0-1.
Al descans es va arribar amb avantatge mínim per al Barça, però les opcions de l’Albacete van semblar esvair-se quan Araujo, en la seua primera titularitat després de superar els problemes de salut mental, va rematar de cap al primer pal un córner per firmar el 0-2 al minut 56.
El tècnic local, Alberto González, va agitar llavors el partit donant entrada a Jefté, botxí del Reial Madrid a vuitens. El davanter canari va estar a punt de retallar distàncies a la primera pilota que va tocar. Olmo va respondre després amb un xut des de la frontal que va obligar a lluir-se Lizoain, que poc després va tornar a negar el gol al mitjapunta de Terrassa. Ferran Torres també va tenir el tercer en una contra.
El Barça trobava la porteria rival amb facilitat i ja no patia en defensa, però l’Albacete va ficar la por al cos amb un gol de Jefté que Munuera Montero va anul·lar al 83 per fora de joc. Quan el partit semblava encarrilat per als blaugranes, Javi Moreno va rematar de cap en planxa, quatre minuts després, una falta penjada al cor de l’àrea per retallar distàncies i tornar l’emoció al tram final. L’àrbitre va anul·lar també l’1-3 de Ferran Torres per fora de joc, ja amb el temps reglamentari complert. I en l’afegit, Fran Gámez va estar a punt de forçar la pròrroga amb una subtil vaselina que va superar Joan Garcia, però Gerard Martín va salvar sota pals amb un desallotjament providencial de cap.
“Amb el Madrid el Rayo va sortir perjudicat”
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va dir ahir a Albacete que el Rayo Vallecano va sortir “molt perjudicat” a causa de les decisions arbitrals en l’últim partit de Lliga contra el Reial Madrid, que va perdre per 2-1. “Vaig veure que el Rayo va sortir molt perjudicat d’aquest partit. Li van expulsar dos jugadors, el partit es va allargar deu minuts quan estaven empatats i, a sobre, li van xiular un penal a l’últim minut”, va afirmar el màxim mandatari de l’entitat blaugrana abans del dinar amb la directiva de l’Albacete.
El Camp Nou opta a la final de Champions
El FC Barcelona, l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat van presentar a la UEFA la documentació inicial per presentar-se com a ciutat candidata a organitzar la final de la Lliga de Campions de l’any 2029, segons va informar ahir l’entitat blaugrana en un comunicat.
La convocatòria d’eleccions, dilluns
Les eleccions a la presidència del FC Barcelona es convocaran el dilluns 9 de febrer i l’actual junta directiva dimitirà aquell dia per presentar-se a la reelecció, segons va confirmar ahir el màxim responsable del club blaugrana, Joan Laporta. Els comicis se celebraran el diumenge 15 de març, la primera data hàbil del calendari, segons els estatuts de l’entitat.