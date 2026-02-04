FUTBOL
“Va ser dur veure l’equip des de la grada sense poder ajudar”
Jofre Graells ja és a disposició del Mollerussa després de lesionar-se fa 10 mesos
El davanter del CFJ Mollerussa Jofre Graells ja té l’alta mèdica i està a disposició del tècnic Manel Cazorla per tornar als terrenys de joc quan ho cregui oportú. Han passat prop de 10 mesos des que el 13 d’abril passat es lesionés en el partit davant del Vilassar de Mar, que va acabar amb victòria de l’equip del Pla d’Urgell per 3-0. Un triomf amarg perquè al minut 27, Graells queia a terra després d’un forcejament amb un jugador visitant, i va haver de ser atès pels serveis mèdics del club. Tan sols cinc minuts després, el davanter del Mollerussa notava un fort dolor al genoll esquerre, i va haver de ser substituït. El diagnòstic va ser devastador: ruptura del lligament creuat anterior del genoll esquerre, que el traslladava al quiròfan i a un llarg període de recuperació. Qualsevol baixa per lesió greu resulta traumàtica, però a més en el seu cas es tractava del màxim golejador de la Lliga amb 17 gols. “Ha estat molt dur i s’ha fet molt llarg haver de veure l’equip des de la grada i no poder ajudar”, admetia ahir el futbolista de Guarda-si-venes, entitat de població pertanyent a Guissona.
Jofre Graells s’entrena amb normalitat des de fa un mes i mig i ahir va rebre la bona notícia que ja està a punt per tornar a la competició. “El retorn no serà fàcil i menys encara tornar al nivell en el qual estava quan em vaig lesionar, però intentaré ajudar en el que pugui”, va manifestar el jugador de 28 anys.
Graells està esperançat amb els últims resultats de l’equip. “Últimament estem tirant endavant després d’un inici complicat en el qual esperàvem millors resultats”, admet, mentre diu sentir-se reconfortat pel suport del tècnic Manel Cazorla. “M’ha dit que confia plenament en mi. M’ha dit que estigui tranquil, que em coneix i sap el que puc aportar, i que no tingui pressió pels gols que vaig marcar l’any passat”.
També està agraït al club. “Ho han fet tot per mi perquè pogués tornar com més aviat millor. Fa un any estàvem en la merda (per mesos d’impagaments) i ara la nova junta treballa molt perquè el club funcioni bé”.