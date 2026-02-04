ESQUÍ
El gal Desgrippes guanya el primer eslàlom
La prova a Baqueira Beret va arrancar ahir amb 83 corredors de 16 països
El francès Hugo Desgrippes va ser el gran dominador del primer eslàlom de la Copa d’Europa, que es va celebrar ahir a l’Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret i amb la participació de 83 corredors de 16 països, que avui prendran la partida en la segona i última jornada de competició.
Sis dels esquiadors van ser representants de la Federació Espanyola i el millor resultat va ser el lloc 33 per al basc Juan del Campo. L’aranès Marc Ubeira (CAEI) va quedar a la 67a posició, mentre que el barceloní Tomás Barata, que competeix al CEVA –club també aranès– va firmar el 34è millor crono. L’osonenc Quim Salarich, principal baluard de la delegació espanyola en els imminents Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo, no va poder acabar la primera mànega. A més, Roger Barceló va ser 62è i Luken Garitano 72è.
Amb una temperatura de -3º C al començar la competició, l’italià Tommaso Saccardi va firmar el millor temps, empatat amb el francès Antoine Azzolin amb un registre de 54.94.
A prop d’ells, a 0,17 segons, es trobava el francès Desgrippes (55.11), que va aprofitar la seua posició per emportar-se la victòria en la segona mànega. El jove gal va ser el tretzè en la baixada posterior (57.10), fet que li va valer per emportar-se la victòria general amb un registre acumulat de 1:52.21.
A la segona plaça va acabar Saccardi, a tan sols 0,18 del vencedor en un final ajustat (1:52.39). L’austríac Jakob Greber –quart a la primera mànega– va completar el podi (1:52.53), mentre que Azzolin va caure en el segon intent. La remuntada del dia va ser del campió olímpic, el suís Ramon Zenhäusern, que va passar del lloc quinze al quart (1:52.76).
Moga, vuitè a Ordino
D’altra banda, l’aranès Abel Moga va acabar vuitè en la prova d’esquí dels Campionats del Món de Freeride d’Ordino Arcalís, en els quals la barcelonina Núria Castán va aconseguir un bronze en snowboard, convertint-se en la primera medallista espanyola de la disciplina en un Mundial.