MOTOCICLISME
Marc Márquez domina el test en el seu retorn
No pujava a la Ducati de MotoGP des de la lesió de l’octubre. Àlex va acabar quart
Marc Márquez (Ducati) va tornar ahir a l’acció i ho va fer com quan va posar fi abans del que estava previst a la seua temporada 2025, dominant la primera jornada del test que s’està portant a terme fins demà al circuit de Sepang (Malàisia). El nou vegades campió del món no pujava a la Desmosedici de la marca italiana de forma oficial des que va haver d’abandonar el Gran Premi d’Indonèsia, ja amb el títol sota el braç, per una lesió a l’espatlla que va fer que passés pel quiròfan i va retornar més de cent dies després amb el mateix domini.
Marc Márquez va demostrar que l’última lesió ja ha quedat enrere i va acabar el dia amb el millor temps del test. Una millor volta de 1:57.018 amb la qual va superar l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati), que es va quedar a 252 mil·lèsimes i Maverick Viñales, la millor KTM, a 277.
La primera presa de contacte amb l’asfalt de Sepang també va tenir el cognom Márquez. Àlex, actual subcampió del món, va ser el més veloç al matí amb la Ducati de fàbrica del Gresini Racing amb un millor gir de 1:57.487, que milloraria hores després el més gran dels dos germans de Cervera. Àlex Márquez, que va acabar quart, no va poder millorar el registre del primer entrenament i va rodar per sobre de l’1.58 a la tarda, mentre que el company del seu germà, l’italià Francesco Bagnaia, va acabar a més de set dècimes de l’actual campió a la tarda.
Per la seua part, Yamaha va tenir la mala notícia de l’adeu del francès Fabio Quartararo. El pilot de Niça va caure al revolt 5 i va abandonar els tests per una fractura a un dit de la mà, mentre que el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Honda) es va estrenar en la categoria firmant el dinovè temps (1:58.682), com el millor rookie, després d’una primera bona presa de contacte en la qual va arribar a liderar la taula de temps.
Per la seua part, Marc va reconèixer després del test que “estic millor del que esperava”, en declaracions al diari AS, en les quals el cerverí va admetre que “m’ha costat més del que és normal. Anava rígid”.
Àlex negocia el seu fitxatge per l’equip oficial de KTM el 2027
Amb la temporada del 2026 encara per començar, el mercat de pilots per al 2027, quan canvia el reglament tècnic, està més viu que mai, ja que molts pilots acaben contracte aquest any i canviaran de marca. Els germans Márquez acaben el vincle amb Ducati al final de la temporada i, mentre que el futur de Marc sembla lligat a la marca italiana, Àlex podria seguir altres camins. Segons diversos mitjans, està negociant amb KTM, interessat a fitxar-lo per al seu equip de fàbrica. El mateix Àlex va reconèixer abans del test que “pot ser que Gresini sigui l’opció més segura, però potser és un moment per arriscar”.