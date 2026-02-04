FUTBOL
Roux: “La dona està feta per donar a llum, no per jugar a futbol”
Onada de crítiques contra l’extècnic francès
L’exentrenador francès Guy Roux, llegenda del club Auxerre que va dirigir durant 44 anys, va protagonitzar un escàndol arran d’unes declaracions contra el futbol femení. Durant una entrevista amb un mitjà gal, el tècnic que més partits va comandar en l’Aventura 1 va injuriar la figura de la dona en l’esport més popular del món i va generar un enrenou a gran escala. Les paraules de Roux, de 87 anys, no van passar inadvertides en els mitjans internacionals i van desencadenar reaccions per la duresa del seu contingut i el judici de valor cap a les futbolistes. “La dona està feta per donar a llum, amb un maluc més ample. I el futbol no està fet per a malucs amples. Les millors futbolistes tenen la mateixa complexió física que els nois”, va expressar en una nota que va publicar el mitjà L’Est Eclair.
Aquests arguments, que han estat titllats de discriminatoris, es van donar en plena lluita per la igualtat de gènere en el futbol i la reducció de les bretxes entre l’esport masculí i femení. En la mateixa conversa, el tècnic va afirmar que “si em pregunten si els partits femenins són espectaculars, et remeto als de la Primera divisió, disputats davant de 800 espectadors”.
L’exentrenador també va posar en dubte el nivell esportiu de les futbolistes de Segona divisió. Segons les seues paraules, equips masculins de menors de 15 anys podrien superar-les al camp. “Els nostres sub-14 van guanyar contra la nostra selecció absoluta femenina recentment”, va assenyalar.
D’altra banda, Roux, de 87 anys, va remarcar les diferències biològiques entre homes i dones en l’esport. Va explicar, amb referència a l’atletisme, una anècdota personal: “Una vegada vaig conèixer una campiona europea d’atletisme de 100 metres. Va admetre que, malgrat tot el seu entrenament, Usain Bolt sempre la guanyava per 12 o 14 metres en aquesta distància. Homes i dones no estan fets de la mateixa manera, no estan fets del mateix teixit.”