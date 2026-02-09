FUTBOL
Cop de realitat per a l'Atlètic Lleida
Cau amb l’Olot, rival directe, arran d’un error defensiu d’Aser Palacios a falta de 15 minuts. Els de Jordi López no aprofiten les derrotes de València Mestalla i Castelló B i segueixen a sis punts tant de la salvació com del play-out
L’Atlètic Lleida va caure derrotat al Camp d’Esports contra l’Olot (0-1) en un partit molt espès, condicionat pel mal estat de la gespa i en el qual qualsevol error podia decantar la balança. I qui el va cometre va ser el local Aser Palacios, qui no va calcular bé el bot de la pilota abans que Pau Salvans afusellés Pau Torres per decidir el partit (0-1). La primera derrota amb Jordi López a la banqueta –després de dos victòries inicials– va arribar davant d’un rival directe en la baralla per la permanència, tot i que per sort o per desgràcia, l’equip lleidatà va mantenir la distància en sis punts tant de la salvació com del play-out arran de les derrotes de la Castelló B i del València Mestalla.
Durant els primers minuts, era l’Olot qui dominava el joc i vivia en camp contrari, mentre que els lleidatans no podien conservar la possessió, ja que les pilotes llargues dels defenses no arribaven a Boris i Utgés, tàndem ofensiu d’ahir. A partir de l’equador del primer temps, ambdós davanters van començar a inspirar-se, aprofitant pilotes llargues que no van poder concretar en gol, gairebé sempre per males decisions finals.
Malgrat la millora lleidatana, l’estat de la gespa i un centre del camp molt poblat impossibilitaven la fluïdesa de la pilota, deixant un escenari de pilotes a dalt i poc joc. D’aquesta manera, l’única arribada destacable del primer temps va ser després d’un córner al 38, quan Igor Irazu va disparar una pilota morta que va llepar el pal després de rebotar en un mar de cames.
A l’inici del segon temps es va intuir que ambdós equips havien renunciat al joc per baix, sent una altra vegada l’Olot el dominador dels compassos inicials amb aproximacions per les bandes, sense trobar rematador. Malgrat això, l’Atlètic Lleida va estar a prop del gol amb un xut llunyà d’Asier al 52 que va sortir fregant el travesser. L’escenari s’assemblava al del primer temps, amb l’Olot dominador de la possessió mentre que els de Jordi López esperaven la seua oportunitat amb jugades ràpides i al 65, Quim Utgés va estavellar l’esfèric contra el cos del porter després d’una jugada embolicada a l’àrea.
I com tantes vegades passa, davant dels múltiples duels dividits i pilotes llargues, un error acaba decantant aquest tipus de partits. Per desgràcia, aquesta vegada la moneda va caure del bàndol dels de la Garrotxa al 75. El lateral Joel Arumí va posar una centrada en la qual Aser Palacios tenia totes les de guanyar, però es va menjar el bot de la pilota i Pau Salvans, que es trobava darrere del lateral basc, va afusellar Pau Torres davant de la porteria (0-1).
En l’últim quart d’hora els de Jordi López ni tan sols podien quedar-se la pilota per intentar alguna jugada a la desesperada. Els visitants, per la seua part, dominaven la possessió i es limitaven a allunyar la pilota de la seua àrea, tancant un partit en què els del Segrià van desaprofitar una bona oportunitat per retallar punts respecte a la salvació, que segueix una jornada més a sis punts, davant d’un Olot que va aconseguir un triomf vital per allunyar-se de la zona perillosa.