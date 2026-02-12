POLIESPORTIU
Aturada d’activitats per l’alerta de vent
La previsió de forts vents a les comarques lleidatanes va obligar a suspendre també la majoria d’entrenaments i la resta d’activitats esportives previstes per avui (més informació a la pàgina 17). De fet, l’ajuntament de Lleida va anunciar el tancament de totes les instal·lacions municipals, amb la qual cosa es cancel·laran tots els entrenaments dels equips que les utilitzin.
Tant Atlètic Lleida com AEM i Lleida CF, que tampoc no entrenaran, tenien previst celebrar avui les rodes de premsa prèvies a la jornada del cap de setmana, però totes van quedar ajornades per aquest mateix motiu. A més, el Força Lleida ja havia anunciat hores abans la cancel·lació dels entrenaments de base durant tot el dia, mentre que l’Alpicat de futbol havia de recuperar avui un partit ajornat davant del Joanenc, però haurà de jugar-lo en una altra data.