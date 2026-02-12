FUTBOL
El Barça, al Metropolitano sense Raphinha ni Rashford
Els de Flick obren avui l’eliminatòria de semifinals davant de l’Atlètic
El Barça visita avui (21.00) l’Atlètic de Madrid al Riyadh Air Metropolitano per obrir les semifinals de la Copa del Rei, l’únic encreuament de la competició a doble partit. Malgrat que el conjunt blaugrana arriba en bona ratxa de resultats, afrontarà el matx amb baixes de pes. A banda de la ja coneguda de Pedri, tampoc s’ha pogut recuperar Raphinha i causarà baixa Rashford, per molèsties al genoll.
El tècnic blaugrana, Hansi Flick, va admetre que “tenim alguns problemes a l’equip, però hi crec. En situacions complicades, ens encoratgem”. “Serà un partit dur, perquè juguem contra un equip fantàstic. Vaig veure el seu partit contra el Betis en Copa i em va agradar”, va assenyalar l’alemany, que es va referir a l’Atlètic “com un club i un equip fantàstic, amb un gran entrenador. Es mereix respecte”.
La fortuna del sorteig va voler que Atlètic de Madrid i Barcelona es creuessin en el camí de nou en unes semis coperes, reeditant l’aparellament del curs passat. Aleshores, l’equip de Hansi Flick va aconseguir certificar el pas a la gran final de Sevilla en el partit de tornada per la mínima (0-1), després d’un primer envit caòtic a Barcelona (4-4), mostrant com els petits detalls poden decidir aquests encreuaments. Per això, els blanc-i-vermells aspiren a venjar-se camí d’una nova final de Copa 13 temporades després.
Sobre l’eliminatòria, Flick va recordar que tot es decidirà en dos duels. “Els dos partits decidiran el que arriba a la final. Són dos encontres que has de jugar bé, són més de 180 minuts. Estem preparats i volem arribar a la final.”
A més, al ser preguntat sobre el camí del Barça a la Copa, sense haver-se enfrontat encara a un equip de Primera fins a les semifinals, l’alemany va respondre amb un somriure: “Pregunta-ho al Madrid”, que va ser eliminat per l’Albacete, de Segona i rival dels blaugranes a l’última ronda, els quarts de final (1-2).
L’equip va viatjar ahir per l’alerta de vent
La delegació blaugrana va haver de canviar el seu pla de viatge a última hora per l’alerta de vent i, en comptes de viatjar avui, va avançar el vol a Madrid a ahir a la nit.
“Portava un any i mig amb ansietat”
En una entrevista a Mundo Deportivo, Ronald Araujo va explicar que, abans de la seua aturada per salut mental, “portava un any i mig amb ansietat, que es va convertir en depressió”. “Vaig necessitar que els professionals m’ajudessin”, va afegir.
El Juvenil, a la Final Four de la Copa
L’equip juvenil del Barça va accedir a la Final Four de la Copa del Rei al superar ahir per la mínima (1-0) el Las Palmas en els quarts de final.