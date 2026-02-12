BÀSQUET
Batemon: “Hem de focalitzar-nos a millorar la intensitat defensiva”
James Batemon, líder ofensiu en els últims partits de l’Hiopos Lleida amb xifres rècord d’anotació (33 punts en l’últim matx), va destacar ahir que “hem de focalitzar-nos a millorar la intensitat defensiva”. “L’altre dia vam sortir amb bona intensitat a la segona part, però en l’inici dels partits els rivals comencen massa còmodes i després costa molt parar-los”, va afegir el de Milwaukee, que va definir la derrota davant del Manresa de diumenge com a “dura”.
Tanmateix, Batemon va dir que “l’equip ha reaccionat bé aquesta setmana” abans de rebre diumenge el Girona en un duel en el qual “és molt important guanyar per als nostres aficionats, que són els millors de la Lliga”.
Preguntat sobre si l’equip depèn massa d’ell, Batemon va sentenciar que “estic en una bona ratxa i tracto de mantenir-la, però hem de tenir més jugadors al seu nivell. Això comença per la defensa, forçant més pèrdues i que els companys agafin més ritme”.
Per la seua part, Corey Walden també va posar el focus que “no va ser el nostre millor dia en defensa i hem de millorar en això”. “Hem de ser més durs i intensos i també tapar els triples per donar una alegria als aficionats”, va afegir.