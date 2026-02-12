HOQUEI
Bon punt del Pons a Igualada
Els lleidatans van remuntar un 3-0. Van reaccionar a la segona part, però no van poder evitar el 4-4 final
El Pons Lleida va capturar un meritori punt a Les Comes davant d’un Igualada, segon classificat, que va entrar millor en el partit que els lleidatans i que a la primera part semblava que tenia el duel a la seua mercè. El Llista va passar de perdre 3-0 en el minut 16 a guanyar per 3-4 en el 41, per finalment encaixar el definitiu 4-4 a sis minuts del final.
El Pons Lleida va veure com l’equip local inaugurava el marcador en el minut 7. L’Igualada anotava el 2-0 cinc minuts després i quatre minuts més tard posava el 3-0 en el marcador. Si es tractés d’un altre equip que no fos el d’Edu Amat es podria pensar que venia una desfeta. Però no va ser així. El 3-1 abans del descans va donar pas a una remuntada que a punt va estar de donar a l’equip llistat un triomf molt valuós.
Edu Amat va analitzar l’empat posant el focus en la difícil arrancada del xoc i en la reacció del seu equip. “Com ja sabíem abans de començar, seria un partit molt dur, és una pista complicada.” El 3-0 inicial va ser un cop important, encara que va matisar que “no és real quant a la situació de joc”, si bé va reconèixer que “no estàvem 100% còmodes en pista”.
Malgrat el marcador advers, l’entrenador va destacar la fortalesa mental dels seus jugadors. “El més fàcil era renunciar al partit”, va admetre en aquest sentit, però va subratllar que l’equip “ha demostrat el caràcter que té” i que és capaç de “canviar el xip”.
Amat va considerar clau el 3-1 abans del descans. “Ha estat un gol molt important per poder entrar al partit i hem ajustat certes coses que ens estaven costant a nivell defensiu i això ha fet que poguéssim tenir molta més possessió i més situacions d’arribar a porteria”, va explicar. Tanmateix, va lamentar no haver tancat el triomf. “És una llàstima que amb el 3-4 no siguem capaços d’aguantar-ho. Tres punts aquí haurien estat un molt bon resultat.” Malgrat la decepció final, va voler quedar-se amb la part positiva. “Marxem amb un punt, evidentment decebuts per com ha acabat el partit, però estic molt orgullós de com els jugadors han girat la situació amb el 3-0.”