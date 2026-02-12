FUTBOL
A la final amb patiment
L’AEM venç l’Ona Sant Adrià, de Segona RFEF, en un partit molt igualat. Les lleidatanes repeteixen la fita que va aconseguir el filial el 2023, quan després va guanyar el trofeu davant de l’Igualada
Amb pas ferm i el sofriment típic d’aquestes eliminatòries, l’AEM va aconseguir ahir el pas a la final de la Copa Catalunya. Les lleidatanes es van imposar a l’Ona Sant Adrià, de Segona RFEF, per 2-3 i van revalidar la fita que ja va aconseguir el seu filial el 2023. A falta de solidesa defensiva, les del Segrià van mostrar caràcter, refent-se dels cops del rival, que va neutralitzar dos vegades el gol aemista però que va ser incapaç d’aixecar-se del tercer. María Lara va sentenciar i va enviar les seues a una final on ja les espera l’Europa.
Després del so de l’alarma per forts vents ressonant als telèfons i sota una feble pluja, però incessant, el partit va arrancar amb les lleidatanes com a dominadores. Amb el clar desig d’accedir a la final, l’AEM va imposar el seu joc. Les ocasions no van tardar a arribar i en el minut 3 Inés va rematar una pilota morta dins de l’àrea que per poc no es cola a la porteria i al 21 Lucía Carmona va estar a punt de fer la feina a les atacants aemistes amb un refús que va tocar al pal. Després d’una davallada d’energia, Honoka va aprofitar un malentès rival per obrir el marcador amb una bona rematada picada (0-1). Tot i així, en el 41, l’exaemista Abril Rodrigo va connectar amb Hoekstra, que va guanyar l’esquena a la defensa i va empatar al tall del descans (1-1). A la represa, l’Ona va estar millor fins que, en el 62, Lara, Blasco, Sílvia i Evelyn van entrar en el partit. Cinc minuts després, De la Fuente, ex de l’Ona, es va inventar una centrada que Anafer va enviar al fons de la porteria (1-2). La felicitat aemista va durar poc, ja que l’àrbitra va assenyalar un dubtós penal sobre Cano que Maíllo va materialitzar (2-2). No va ser igual de rigorosa quan minuts després van fer caure Cintia a l’àrea. La impotència pel mal arbitratge va donar ales a l’AEM i en el 82 la mateixa Cintia va enviar una centrada a l’àrea que María Lara va materialitzar (2-3). Punt final. L’AEM era finalista.
Rubén López: “Estic content per passar i estar a la final”
“Estic molt content, perquè l’objectiu era passar i estem a la final.” Aquesta va ser la primera impressió del tècnic de l’AEM, Rubén López, després d’un partit en el qual va observar “coses a millorar, però també positives”, encara que principalment va destacar que “hi hem posat molta il·lusió, hem jugat amb jugadores que tenen menys minuts i crec que totes han estat bé”. No obstant, va assenyalar també que “no hem d’encaixar tan ràpid quan marquem”.Per la seua part, la central Ana Fernández va declarar que “estem treballant molt i arribar a la final és un premi merescut per a l’equip”.