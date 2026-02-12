JOCS
Queralt Castellet es classifica per a la final de half pipe al ser setè
Buscarà avui la seua segona medalla olímpica
La rider catalana Queralt Castellet va assegurar que “sempre és possible tornar a pujar al podi olímpic” després de classificar-se ahir per a la final de half pipe femení dels Jocs Olímpics d’Hivern, prevista per avui, al finalitzar setena en la ronda classificatòria.
“Sempre, sempre, sempre”, va respondre Castellet en declaracions a Eurosport recollides per Europa Press al ser preguntada per les opcions d’aconseguir una altra medalla olímpica, la segona de la seua carrera, abans d’assenyalar que ara la seua prioritat és “recuperar per demà” i afrontar la final “amb moltes ganes”. La vigent subcampiona olímpica va reconèixer que va viure una classificatòria especialment tensa a causa de l’elevat nivell de la competició.
“Mai havia passat tants nervis en una classificatòria. Amb aquest nivell que hi ha, cal donar-ho tot i treure el teu millor riding. Després de la primera ronda no recordava res del que havia fet, m’he automatitzat el cap i he dit que sigui el que Déu vulgui”, va explicar. La catalana, de 36 anys, va destacar que el seu objectiu principal en els seus sisens Jocs Olímpics era assegurar-se la presència a la final, una cosa que va aconseguir gràcies a una segona baixada en la qual va millorar la seua actuació. “Després de molt treball i molt entrenament ha sortit la ronda que volia fer avui i estic súper contenta perquè ho han valorat i el meu objectiu era entrar a la final i ho hem aconseguit”, va manifestar.
De cara a la final, la snowboarder de Sabadell va subratllar que la competició serà “totalment nova” pel possible canvi de condicions a la pista. “Hem d’adaptar-nos-hi el millor que puguem i donar-ho tot, com sempre”, va concloure.