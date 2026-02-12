La Reial Societat agafa avantatge en el primer assalt del derbi basc
Un gol de Beñat Turrientes va donar ahir la victòria a la Reial Societat en l’anada de la semifinal de la Copa del Rei disputada a San Mamés i va encarrilar el pa de l’equip txuri urdin a la final de La Cartuja obligant l’Athletic a remuntar el pròxim 4 de març al Reale Arena.
El conjunt de Matarazzo va ser bastant superior durant els 90 minuts, generant més ocasions al llarg del partit. En una, al tall del descans, els jugadors visitants van reclamar un penal per mans de Laporte no assenyalat. Tampoc va considerar la pena màxima el col·legiat en una acció per la banda de Guedes, que va caure al ser travat per Lekue, però va rebre ell la groga per simular.
Poc després, el portuguès va tocar una passada mesurada de Carlos Soler per deixar sol davant de la porteria Turrientes, que va anotar l’únic gol del partit poc després del minut 60. L’Athletic va buscar la reacció, però no va obtenir premi.