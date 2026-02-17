FUTBOL
Lleida exporta tornejos
Les entitats LSA i Fem Base impulsen la Qamar Cup al Marroc en categories sub-10 i sub-12. Se celebrarà del 7 al 9 de maig amb 48 equips
Dos entitats lleidatanes, Learning Soccer Academy (LSA) i Fem Base, van presentar el cap de setmana passat al Marroc la Qamar Cup, un nou torneig internacional de futbol base que tindrà lloc del 7 al 9 de maig a Kenitra i que reunirà fins a 48 equips en les categories sub-10 i sub-12. En cada una ja hi ha setze conjunts confirmats i l’organització preveu ampliar la participació fins a vint-i-quatre equips per categoria.
Impulsada per les esmentades empreses lleidatanes en aliança estratègica amb Ismailia, soci local amb seu a la ciutat de Meknes, la Qamar Cup naix amb vocació de continuïtat i amb l’objectiu de convertir-se en una referència del futbol formatiu al nord de l’Àfrica. El projecte combina l’experiència organitzativa europea amb el coneixement de l’entorn i l’estructura operativa marroquina, garantint una competició sòlida tant en el pla esportiu com en el logístic.
El torneig es disputarà a les instal·lacions de l’acadèmia fundada a Kenitra per l’exinternacional marroquí Youssef Chippo, jugador amb trajectòria en clubs europeus com el Manchester City i el Porto. Entre els equips confirmats destaquen alguns dels clubs més rellevants del futbol marroquí, com el Raja Club Athletic, el Wydad Athletic Club i l’AS FAR. Així mateix, hi participarà el Barça Academy al Marroc.
Des de les empreses LSA i Fem Base van destacar en un comunicat que “aquesta iniciativa pretén no només promoure el talent jove, sinó també fomentar els valors de l’esport i enfortir els vincles entre Lleida i Catalunya amb el nord de l’Àfrica”. El torneig es presenta així com “una plataforma estable de cooperació esportiva, intercanvi cultural i desenvolupament compartit amb vocació de creixement en futures edicions”. Amb aquest projecte, Fem Base i LSA “consoliden la seua estratègia d’internacionalització i reforcen el seu compromís amb la creació d’iniciatives esportives innovadores, sostenibles i amb impacte social”, conclou el comunicat.