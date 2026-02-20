Clausurat el camp del Borges després d’incidents amb el públic
El club, que va mostrar la seua disconformitat, també serà sancionats amb la pèrdua d’un punt i una multa econòmica
El CF Borges ha estat sancionat amb la clausura del camp de futbol municipal Ramon Espasa durant un partit, la pèrdua d’un punt i una sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 400 i 800 euros després dels incidents amb el públic local en el partit davant de la Unificació Llefià (2-3), que es va saldar amb 4 expulsions per a l’equip local.
El col·legiat del partit, Yunes Chiheb, va fer constar a l’acta que va rebre una escopinada provinent de la grada local. Un incident que correspon a una sanció lleu, però que, en tractar-se de la tercera vegada en la temporada que se sanciona al club de les Garrigues, el seu qualificació passa a ser directament greu, segons l’article 318.2 del Reglament General de la FCF, el que comporta el tancament del camp durant un partit en la jornada 20 davant del Castellar, el dia 28.
Malgrat la sanció i després que les seues al·legacions hagin estat desestimades, el Borges va publicar un comunicat a les seues xarxes socials per manifestar la seua “indignació i absoluta disconformitat amb la resolució dictada pels òrgans disciplinaris de la FCF”. El club al·lega que els fets constats a l’acta “es van produir exclusivament entre jugadors sobre el terreny de joc” i que la seua afició “va mantenir un comportament correcte de principi a final”.
Així mateix, va denunciar que la versió del col·legiat “no s’ajusta a la realitat ni a les proves aportades” i també la seua actitud. El conjunt lleidatà explica en el seu comunicat que, després del partit, l’àrbitre es va adreçar als membres del club i els va amenaçar. “Us cruixiré a l’acta”, hauria dit el col·legiat, segons el Borges.
A més, els de Les Garrigues van aprofitar per denunciar l’arbitratge d’aquesta temporada quan juguen com a locals. “Respectem la figura arbitral i sabem que és imprescindible, però també és cert que aquesta temporada estem patint decisions reiteradament perjudicials, especialment com a locals. L’error puntual és humà; la reiteració sempre en la mateixa direcció genera preocupació”, van concloure.
La gravetat de la sanció és conseqüència d’uns altres dos incidents lleus que s’havien ocasionat en la jornada 17, en la derrota del Borges davant de l’APA Poble Sec (0-2), i en la jornada 6, en la derrota davant de l’Alpicat (1-3).