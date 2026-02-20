El Sant Andreu convida socis del Lleida CF per al partit davant de l’Atlètic Lleida
Organitza un autobús gratuït diumenge 1 de març, quan no es disputarà el Lleida CF-Vic, ajornat al dia 4
El Sant Andreu organitzarà un autobús perquè socis i aficionats del Lleida CF puguin anar de forma gratuïta al partit de diumenge de la setmana que ve (1 de març) en el Narcís Sala. Aquell dia el Lleida CF havia d’enfrontar-se al Vic en el Camp d’Esports en un partit vital per a la salvació, però finalment el duel es disputarà dimecres dia 4, perquè el club d’Osona té jugadors convocats amb la selecció catalana amateur, que juga aquell dijous, i va demanar d’ajornar el partit.
El club barceloní va sorprendre dijous a la nit amb aquest anunci, emmarcat en la seua iniciativa 'Catalunya, amb l’UESA', una acció que va estrenar al novembre convidant aficionats de diferents punts del país a partits a casa. Tanmateix, es pot recordar la tensió existent entre Atlètic Lleida i Sant Andreu des de la pretemporada, que viurà el seu tercer capítol amb aquest episodi.
El club quadribarrat, l’afició del qual està històricament agermanada amb el Lleida CF, decició suspendre un amistós de pretemporada davant de l’Atlètic Lleida després de les crítiques de la seua afició. Per això, el club lleidatà va respondre només permetent l’accés al partit de lliga en el Camp d’Esports als seus abonats, per la qual cosa l’afició visitant no va tenir opció a acudir al partit. Ara, el Sant Andreu contraresta amb aquesta iniciativa
El club barceloní va explicar que tant el viatge d’autobús, que sortirà a les 12.00 des del Camp d’Esports, com l’entrada al partit serà gratuïta, fins assolir la capacitat màxima de 55 persones. Els interessats han d’omplir un formulari, en el qual l’únic requisit és ser soci del Lleida CF, encara que cada un d’ells podrà anar amb tres acompanyants.