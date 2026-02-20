SEGRE

El Força Lleida convoca una assemblea extraordinària per convocar eleccions a la junta directiva

Tindrà lloc el dilluns 9 de març

Albert Aliaga, president del Força Lleida.

El Força Lleida ha convocat una assemblea general extraordinària el pròxim 9 de març per convocar eleccions per renovar els càrrecs de la junta directiva. Si els membres de la junta hi donen llum verda, s'acordarà un cens i un calendari electoral. L'acord per convocar aquesta junta extraordinària es va prendre el passat dimecres 18 de febrer.

Tal i com va avançar Lleida TV aquell mateix dia, Albert Aliaga, president de l'entitat, va comunicar als seus socis de junta directiva la voluntat de presentar la seua dimissió abans del final del mandat el juliol perquè es pogués convocar una assemblea per fer eleccions a la presidència del club. No obstant, malgrat la presentació de la dimissió per poder avançar l'assemblea i les eleccions, Aliaga podria renovar el càrrec o continuar en l'estructura del club.

