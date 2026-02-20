Històric Oriol Cardona!
El de Banyoles, pupil de Kilian Jornet, és el primer campió olímpic català d’hivern i el segon espanyol després de Paquito Fernández Ochoa a Sapporo’72. Ana Alonso, bronze
El gironí Oriol Cardona (Banyoles, 31 anys), dominador absolut dels dos últims Mundials, 2023 –disputat a Boí Taüll– i 2025, va fer ahir història conquerint el títol olímpic d’esprint en l’estrena de l’esquí de muntanya en uns Jocs d’Hivern, convertint-se així en el primer campió olímpic hivernal de Catalunya i el segon d’Espanya, exactament 54 anys després de la gesta de Francisco Fernández Ochoa, el popular Paquito, en l’eslàlom d’esquí alpí de Sapporo (Japó) el 1972. La delegació espanyola va posar la cirereta amb el bronze de la granadina Ana Alonso, que va aconseguir la gesta 150 dies després de ser atropellada mentre s’entrenava amb bicicleta a Sierra Nevada, i que li va destrossar el lligament creuat d’un genoll.
El pupil del lleidatà Kilian Jornet, a qui Cardona va demanar que s’incorporés al seu equip tècnic per preparar la cita olímpica, va complir els pronòstics que el donaven com a gran favorit. El doble campió mundial i europeu de la disciplina es va imposar després d’una llarga jornada que va iniciar marcant el millor temps dels 18 participants en els quarts de final i va continuar amb una segona plaça a les semifinals, el seu únic moment de dificultat per culpa d’una fixació que no volia entrar.
A la gran final, en la qual també es va colar Ot Ferrer, de Berga, Cardona va sortir una mica tard, però immediatament va començar a passar rivals en l’ascensió fins a abastar el suís Jon Kistler, que s’havia escapat. El gironí va pressionar per arribar primer als esglaons, on un altre poderós canvi de ritme li va permetre arribar primer. L’or era a prop i es tractava de no fallar. Cardona no ho va fer. Va arribar primer al cim, es va treure les pells sense contratemps i va afrontar el descens amb tant d’avantatge que es va donar el luxe d’alentir el pas i festejar l’or. Va entrar amb un avantatge d’un segon i mig sobre el rus Nikita Filippov, plata, i de més de dos sobre un altre dels favorits, el francès Thibault Anselmet, triple guanyador de la Copa del Món, que va ser bronze. Ot Ferrer, amb el diploma olímpic assegurat, va ser cinquè a més de 20 segons del seu compatriota.
“Estic desconcertat. Això és increïble. Tenia unes ganes de treure-m’ho de sobre ja... Ha sortit tot bé. Arribar a meta ha estat una sensació que m’ha deixat sense paraules”, va declarar Cardona, que va dedicar el triomf al seu avi. “Es va morir ja fa molts anys, penso molt en ell, ho dedico a ell i a tota la gent que m’ha acompanyat pel camí, perquè jo no soc ningú sense tota la gent que hi ha darrere”, va expressar.
Ana Alonso també va tenir una dedicatòria especial, en el seu cas al seu pare, Gerardo Alonso, guia de muntanya mort en accident fa quinze anys.
“No hi ha paraules, Uri! Que gran que ets!”
Kilian Jornet es va emocionar amb les medalles d’Oriol Cardona i Ana Alonso. El set vegades campió del món va escriure “No hi ha paraules, Uri! Que gran que ets!”, al seu compte de X. Tot seguit va allargar el seu comentari a Instagram: “Haver sigut testimoni del teu camí des que ets un marrec que començaves a caminar per la muntanya fins aquí és un privilegi”.
Retiren banderes catalanes de la grada
Els membres de seguretat dels Jocs van retirar tot just començar la competició les pancartes i banderes catalanes i estelades que portaven els familiars dels atletes.