FUTBOL
L’At. Lleida descarta tornar al Farrús
Ahir es va entrenar al Camp d’Esports després de molt temps
L’Atlètic Lleida ha descartat la possibilitat de tornar al Ramon Farrús per jugar els seus partits de Lliga com havia proposat l’equip fa exactament un mes, encara amb Gabri García a la banqueta, a causa del mal estat en el qual es troba el Camp d’Esports. Ahir, després que l’equip de Cappont tornés a entrenar-se al coliseu lleidatà al cap de moltes setmanes sense fer-ho, el nou tècnic, Jordi López, va deixar clar que “aquest és el nostre estadi, la nostra seu i hem de jugar aquí”, sense amagar que, a causa del mal estat, “ens condiciona molt el joc, sense cap dubte”, va dir.
El tècnic va ser clar: “No soc de posar excuses i per això ens hem vingut a entrenar avui –ahir–, per adaptar-nos a aquesta situació, que no és la que ens agradaria, però és la que és, i per tant no toca altra que adaptar-nos, perquè canvia molt on ens entrenem a aquest context. No podem fer-ho cada dia, però un a la setmana ho hauríem de fer, almenys quan juguem a casa”, va apuntar.
Pel que fa a la competició, López va lamentar encara l’empat que van cedir diumenge passat al camp del Terrassa. “Després d’haver-ho analitzat amb més tranquil·litat, continuo pensant el mateix que diumenge, que el punt ens va quedar curt, perquè vam fer un partit molt complet i crec que vam fer prou mèrits com per emportar-nos la victòria. En condicions normals, un punt al camp del Terrassa seria bo, però en la nostra situació és insuficient, perquè tot el que no sigui sumar de tres en tres no és el que volem, però les sensacions van ser bones i l’equip va fer un pas endavant. Farem bo el punt si guanyem diumenge”, va declarar el tècnic de l’Atlètic Lleida, que confia que la situació a la taula classificatòria no afecti la moral de l’equip. “Aquesta situació pot generar ansietat i afectar a la presa de decisions del jugador, però intentem controlar-ho”, va dir.