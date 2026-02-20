FUTBOL
L’obra del Camp Nou ja supera el pressupost
La remodelació estava fixada en 960 milions d’euros i ja depassa els 1.000
Segons va avançar RAC1, el FC Barcelona ja ha superat els 960 milions d’euros que va fixar inicialment com a cost de la remodelació de l’Spotify Camp Nou juntament amb la constructora Limak, l’encarregada de la remodelació de l’estadi. Sempre segons aquesta informació, les obres ja han depassat els 1.000 milions d’euros, malgrat que encara queden actuacions de gran envergadura per executar, com la construcció de la tercera graderia, les anelles VIP i la instal·lació de la coberta, que serà l’última actuació prevista abans que l’estadi estigui al 100% de rendiment.
L’emissora catalana assenyala que el cost final es podria situar entre 200 i 300 milions d’euros per sobre del que estava previst inicialment. Per fer front a aquest sobrecost, el club hauria de recórrer a part dels fons reservats per a contingències i també a una porció del préstec de 1.500 milions concedit per Goldman Sachs.
Si es confirmen aquestes xifres, l’increment de la despesa impactaria directament en altres partides del projecte de l’Espai Barça, especialment en la destinada al nou Palau Blaugrana, el finançament de la qual es podria veure compromès, malgrat que també falta per conèixer si Limak haurà d’abonar alguna compensació econòmica al club per la tardança de les obres respecte al termini previst. Actualment, l’estadi està habilitat per a 45.000 espectadors, la capacitat corresponent a la Fase 1B d’obertura. El club tenia la intenció d’activar l’1C, que en permetria 62.000 amb el Gol Nord habilitat, per a la tornada de la semifinal de la Copa davant de l’Atlètic de Madrid del 3 de març. Però segons diverses informacions, l’ajuntament del Barcelona no donarà el permís a temps al club, que reservarà aquell espai a socis (vegeu el desglossament), tot i que sense oferir una explicació clara. Paral·lelament, l’entitat treballa per al retorn de la Grada d’Animació, que compta amb un espai reservat al Gol Sud. La seua presència hauria de ser independent de la Fase 1C, però depèn de l’autorització dels Mossos d’Esquadra.
El club destinarà als socis la pròxima ampliació d’aforament
El FC Barcelona va anunciar ahir que destinarà “al cent per cent” als seus socis i sòcies abonats el pròxim increment d’aforament previst a l’Spotify Camp Nou, corresponent al Gol Nord, que s’obrirà quan l’ajuntament doni al club permís per activar la fase 1C. A més, va recordar que aquesta fase contempla “aproximadament” 14.000 noves localitats, que seran assignades “prioritàriament a la massa social blaugrana”. “En cas que el retorn a l’estadi es produeixi a començaments de març, el preu previst d’aquests abonaments se situarà entre 160 i 264 euros, en funció de la ubicació”, va advertir.
El clàssic femení, al Camp Nou
El FC Barcelona va confirmar ahir que l’equip femení rebrà a l’Spotify Camp Nou el Reial Madrid dijous vinent 2 d’abril a les 18.45 hores, en el partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions 2025-2026. El duel suposarà el retorn del femení al recinte, actualment remodelat, més de 1.000 dies després de jugar-hi per última vegada, l’abril del 2023.
Eleccions en dia de partit contra el Sevilla
LaLiga va fer ahir oficials els horaris de la jornada 28, en la qual el Barça s’enfrontarà al Camp Nou al Sevilla el diumenge 15 de març (16.15). Per això, les eleccions coincidiran amb dia de partit, malgrat que el xoc es podria avançar a dissabte si la UEFA situa el partit del Barça a Champions el següent dimarts.
Pedri i Rashford es tornen a entrenar
Després de diversos partits d’absència per lesió, Pedri i Rashford van fer ahir part de l’entrenament amb el grup i apunten a tornar diumenge davant del Llevant.