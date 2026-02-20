ATLETISME
La Mitja de Balaguer, prop dels 700 atletes
La Mitja Marató de Balaguer celebrarà el 8 de març vinent la 37a edició, amb les places a punt d’esgotar-se prop del límit d’uns 700 atletes, segons es va destacar ahir en la presentació oficial de la cita, que manté les tres distàncies (de 21, 10 i 5 quilòmetres). L’acte va comptar amb la participació de representants municipals i del Club Esportiu Runner’s Balaguer, entitat organitzadora de la prova. Entre les principals novetats figura la incorporació de la mitja marató al calendari de ruta de la Federació Catalana d’Atletisme, amb l’objectiu de fomentar la federació dels atletes i la seua participació en competicions oficials. Així mateix, la prova comptarà amb la presència de l’excampió del món Martín Fiz, que exercirà de llebre marcant un ritme d’1 hora i 24 minuts, aportant, segons l’organització, un valor afegit a l’esdeveniment.