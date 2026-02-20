FUTBOL
“Sabem que són finals, repetir-ho afegeix pressió”
Rubén López veu l’AEM “amb confiança” abans del duel directe amb el Cacereño. El partit amb el Betis serà el dimecres 18 de març
L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va assegurar en la prèvia del partit contra el Cacereño que el seu equip afronta “amb confiança i centrat a sumar punts” el duel directe que pot resultar determinant en la classificació, ja que l’equip extremeny marca la permanència amb els mateixos punts que l’AEM. No obstant, el conjunt lleidatà té un partit menys, a domicili davant del Betis, que es jugarà el dimecres 18 de març.
“No parlem de finals. Tots sabem que ho són, però repetir-ho cada dia només afegeix més pressió. Ens hem de centrar en el nostre rendiment, vingui qui vingui”, va destacar l’entrenador, que va voler rebaixar la pressió en un tram de temporada en el qual “sabem que juguem contra rivals de la nostra Lliga i a més dels punts també entren en joc factors com l’average”.
Malgrat la importància del xoc, va assegurar que el grup manté una dinàmica positiva i que l’última victòria, aconseguida en els minuts finals davant de l’Oviedo (1-0), ha suposat “molta eufòria” per al vestidor. “Les sensacions des que vaig arribar han estat bones, les jugadores tenen moltes ganes i hem de controlar els detalls i mantenir la nostra intensitat”, va afegir, lloant la millora de l’equip en les jugades a pilota aturada, decisives per sumar punts. “Tots els gols estan arribant així i és veritat que tenim més presència ofensiva, però necessitem més claredat”, va destacar.
En el pla futbolístic, López va anticipar un matx “amb molt poques oportunitats, molta pilota aturada, molts duels i molta segona jugada”. En aquest context, va assenyalar que “si som efectives i no concedim gaire, tindrem moltíssimes possibilitats de guanyar”. A més, va fer èmfasi en el fet que “és un rival molt vertical i físic. Hem passat del blanc al negre. De rebre un Oviedo amb nou entrenador amb el qual no sabíem que esperar, a jugar contra un rival que coneixem perfectament”. “Sabem el que ens trobarem i on ens poden fer mal”, va apuntar el tècnic aemista.