BÀSQUET
Aliaga vol continuar: el Força Lleida convoca eleccions a les quals es presentarà l’actual president, que no haurà de dimitir
La decisió la prendran els nou socis de la junta
El Força Lleida va anunciar ahir de forma oficial la convocatòria d’eleccions per a la renovació de càrrecs de l’actual junta directiva, entre els quals el de president, que ostenta actualment Albert Aliaga, que té previst presentar-se a la reelecció. El club va emetre ahir un comunicat informant de l’acord que va prendre la junta el passat 18 de febrer per convocar una assemblea general extraordinària amb un únic punt del dia: la convocatòria d’un procés electoral per a la renovació dels càrrecs directius, cosa que comportarà la creació d’una junta electoral que serà la que establirà el calendari i el cens, en virtut de la qual cosa disposa l’article 8, punt 3, apartat b) dels estatuts de l’entitat lleidatana.
Aliaga, membre de la junta directiva del Força Lleida des de l’estiu del 2016, va accedir a la presidència el 9 de juliol del 2020 després de prosperar la moció de censura presentada per la gran majoria dels directius contra l’anterior president, Félix González. Administrador majoritari de Crom 2 SA, empresa d’Alcarràs líder en la fabricació de mobiliari per a hostaleria i centres escolars, Aliaga té previst presentar-se a la reelecció i tot apunta que, tret de sorpreses, serà l’única candidatura. A més, tal com permet la Llei de l’Esport, no haurà de dimitir del càrrec durant aquest procés electoral, que podria allargar-se un parell de setmanes.
A les eleccions que es convocaran el dilluns vinent 9 de març es presentaran els nou socis que actualment formen part de la junta directiva del Força Lleida. En concret, el mateix Albert Aliaga, en qualitat de president, Pep Castarlenas (vicepresident primer), Antoni Cudós (vicepresident segon), Joan Biurrún (secretari), María Alba Zaragoza (tresorera) i els vocals Josep Antoni Gómez, Jaume Ramon, Francesc Armengol i Andreu Cabezudo.
Segons ha pogut saber aquest diari, la decisió d’avançar les eleccions, que s’havien de celebrar l’estiu vinent al complir-se llavors els sis anys de mandat que estipula la Llei, es deu al fet que la junta vol tenir resolt aquest tema tan aviat com sigui possible perquè no es vegi frenada la planificació de la pròxima temporada, ja sigui tant a nivell econòmic com esportiu.
Conscient que a l’estiu expirava el seu mandat, fa mesos que Aliaga intensifica les gestions amb empreses i patrocinadors per assegurar la viabilitat econòmica del club. El seu objectiu, com va reconèixer ell mateix a SEGRE el mes de novembre passat, és deixar una estructura financera sòlida que garanteixi la continuïtat del projecte a l’ACB els propers anys, independentment de si ell es manté o no en el càrrec. En aquest sentit, el club tancarà aquesta temporada 2025-2026 amb un pressupost global proper als sis milions d’euros, tot un rècord en la història de l’entitat, dels quals 5,4 corresponen a l’equip ACB i la resta al femení, l’U22 i la base.