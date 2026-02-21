NATACIÓ
El CN Mollerussa, premiat pel Circuit Català de Travessies
El Club Natació Mollerussa va ser protagonista en l’entrega de premis del Circuit Català de Travessies 2025 amb dos nadadors guardonats. Blau Inglada va aconseguir la tercera posició en la classificació final de la categoria Júnior 1 en la seua primera temporada en aigües obertes. Per la seua part, Marc Auberni va acabar tercer en la categoria Màster +35. Els dos premis consoliden la presència del club del Pla d’Urgell en tornejos d’aigües obertes.