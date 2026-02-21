Un derbi encobert
El Sant Andreu convida diumenge de la setmana que ve socis del Lleida CF, que no juga aquell dia, al seu partit contra l’Atlètic Lleida. Els barcelonins responen al veto de la primera volta
El Sant Andreu organitzarà almenys dos autobusos perquè socis i aficionats del Lleida CF puguin acudir de forma gratuïta al partit de diumenge de la setmana que ve (1 de març) al Narcís Sala (18.00). Aquell dia el Lleida CF s’havia d’enfrontar al Vic al Camp d’Esports en un duel vital per a la salvació, però finalment el matx es disputarà el següent dimecres, el dia 4.
La data del partit s’ha mogut perquè el club d’Osona té jugadors convocats amb la selecció catalana amateur, que aquell cap de setmana juga la fase final estatal de la Copa de les Regions de la UEFA, i va demanar ajornar l’encontre, emparat pel reglament de la FCF. Així, els aficionats blaus no tindran impediment per acudir a la cita del Narcís Sala i, de fet, en menys de 24 hores ja van omplir un autobús de 55 persones, per la qual cosa el Sant Andreu en posarà un altre a disposició si hi ha un aforament mínim.
El club barceloní va sorprendre dijous a la nit amb aquest anunci, emmarcat en la seua iniciativa Catalunya, amb la UESA. Aquesta és una acció que va estrenar al novembre convidant aficionats de diferents punts del país a partits a casa, en aquell primer cas amb aficionats de l’Ametlla de Mar i ara amb aquesta segona edició amb socis del Lleida.
Més enllà d’això, val a recordar la tensió existent entre Atlètic Lleida i Sant Andreu des de la pretemporada, que viurà el seu tercer capítol amb aquest partit, decisiu per a les aspiracions de salvació per als lleidatans i en la lluita pel liderat, i el consegüent ascens directe, dels barcelonins.
L’entitat quadribarrada, l’afició de la qual està històricament agermanada amb la del Lleida CF, va decidir suspendre un amistós de pretemporada contra l’Atlètic Lleida després de les crítiques de la seua afició, en el que va ser el primer punt discordant entre els clubs. Per això, el club lleidatà va respondre només permetent l’accés al partit lliguer del desembre al Camp d’Esports als seus abonats, al·legant “raons de seguretat”. Així, els aficionats visitants no van tenir l’opció d’acudir al matx. Ara, el Sant Andreu ho contraresta amb aquesta iniciativa, que s’unirà al tradicional ambient del Narcís Sala, el camp que reuneix més públic del grup.
El Sant Andreu va explicar que tant el viatge, que arrancarà a les 12.00 des del Camp d’Esports, com l’entrada al partit serà gratuïta, i que, una vegada omplert el primer autobús, el segon tirarà endavant si hi ha un aforament mínim. Els interessats han d’omplir un formulari, en el qual l’únic requisit és ser soci del Lleida CF, malgrat que cada un dels socis podrà anar amb tres acompanyants.