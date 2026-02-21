Gavi es torna a entrenar amb el grup després de l’operació de menisc
Pablo Páez Gavira Gavi es va començar ahir a entrenar parcialment amb els seus companys del FC Barcelona i fa un pas més cap a la recuperació, dins d’un llarg procés per una lesió al menisc del genoll dret que el va fer passar per quiròfan al setembre.
Gavi va tenir ahir el seu primer contacte amb l’equip mesos després de l’operació i “ja afronta la recta final de la recuperació”, segons va explicar el club. El centrecampista blaugrana, que ja es va lesionar aquest mateix genoll de gravetat a finals del 2023, es va haver de sotmetre a una artroscòpia per solucionar diversos problemes i el club, en el seu dia, va estipular entre 4 i 5 mesos de baixa, per la qual cosa s’espera que rebi l’alta en dos o tres setmanes.
D’altra banda, Eric Garcia va reconèixer en una entrevista a Catalunya Ràdio que “hem de fer un reset amb els arbitratges”. “Ho hem parlat al vestidor, han estat dos partits amb decisions en contra, però no ho podem controlar”, va destacar el central. En el pla electoral, el precandidat Xavi Vilajoana va declarar ahir que “gent de la meua candidatura” està treballant per incorporar Harry Kane a l’estiu, mentre que Marc Ciria va proposar col·locar els turistes només a la tercera graderia del Camp Nou.