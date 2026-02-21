ATLETISME
Rècord mundial en joc a La Marxa de les Cabanes de Volta
La 12a edició de La Marxa de les Cabanes de Volta, que es disputarà el diumenge vinent dia 8 de març, convertirà la localitat dels Omellons, a les Garrigues, a l’escenari d’un possible rècord mundial. Joan Torné Tuyà, atleta de la comarca del Penedès, afronta la cita amb l’oportunitat d’arribar a la xifra de 665 proves de 21 quilòmetres completades, un rècord mundial. A causa de la seua rellevància, la marxa estarà sota supervisió de la World Record Certification Agency (WRCA), organisme encarregat d’avaluar i certificar rècords a escala internacional.
Per la seua part, la prova presentarà tres recorreguts de 7, 15 i 21 quilòmetres, i estarà oberta a fins a un màxim de 500 participants. L’alcalde dels Omellons, Jordi Gaya, i la diputada Estefania Rufach van presentar ahir l’esdeveniment, que “és molt més que una prova esportiva. Forma part del circuit Marxa.cat, que promou hàbits saludables i valors com l’esforç, la convivència i el respecte pel medi ambient”, va apuntar la diputada.