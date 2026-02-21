FUTBOL
Tanquen el camp del Borges per una escopinada a l’àrbitre
El club, que no hi està d’acord, també perd un punt i afronta una multa
El CF Borges va ser sancionat ahir amb la clausura del camp de futbol municipal Ramon Espasa durant un partit, la pèrdua d’un punt i una sanció econòmica que ascendeix fins als 700 euros després dels incidents amb el públic local en el partit davant la Unificació Llefià (2-3), que es va saldar amb 4 expulsions per a l’equip local.
El col·legiat del partit, Yunes Chiheb, va fer constar a l’acta que va rebre una escopinada provinent de la grada local. Un incident que correspon a una sanció lleu, però que, al tractar-se de la tercera vegada en la temporada que se sanciona el club de les Garrigues, la qualificació passa a ser directament greu, segons l’article 318.2 del Reglament General de la FCF, el que comporta el tancament del camp la jornada 20 davant del Castellar, el dia 28.
Malgrat el que el col·legiat va fer constar en acta, fonts del club van explicar a aquest diari que l’escopinada no li va arribar procedent de la grada, sinó d’un dels jugadors del conjunt lleidatà. A més, el Borges va publicar ahir un comunicat a les xarxes per manifestar la seua “indignació i absoluta disconformitat amb la resolució”. El club va al·legar que els fets descrits en l’acta “es van produir exclusivament entre jugadors sobre el terreny de joc” i que la seua afició “va mantenir un comportament correcte de principi a final”.
Així mateix, va denunciar que la versió del col·legiat “no s’ajusta a la realitat ni a les proves aportades” i també censura la seua actitud. El conjunt lleidatà explica que, després del partit, l’àrbitre es va adreçar als membres del club i els va amenaçar. “Us cruixiré a l’acta”, hauria dit el col·legiat, segons el Borges.
A més, els de les Garrigues van aprofitar per denunciar els arbitratges d’aquesta temporada quan juguen com a locals. “Respectem la figura arbitral, però també és cert que aquesta temporada estem patint decisions reiteradament perjudicials, especialment com a locals. L’error puntual és humà; la reiteració sempre en la mateixa direcció genera preocupació”, van concloure.
La gravetat de la sanció és conseqüència de dos incidents lleus més que es van ocasionar la jornada 17, en la derrota del Borges davant del Poble Sec (0-2), i la jornada 6, davant de l’Alpicat (1-3).