Nadar a contracorrent
El CN Mollerussa crea la segona base de waterpolo del territori amb un equip d’11 nens d’entre 9 i 12 anys. Entrenen sense federar-se per la falta d’equips i els escassos recursos econòmics
El Club Natació Mollerussa nada a contracorrent en una ciutat en la qual el futbol i el bàsquet es destaquen com a esports majoritaris. Lluny de la gespa i el parquet, l’entitat fundada el 1981 –i que compta amb 430 socis– ha apostat pel waterpolo, creant la segona base formativa de tota la província després del Pont de Suert. Amb aquesta iniciativa, el club augmenta la seua estructura en la disciplina aquàtica, present al Pla d’Urgell des que el 1993 es va crear una secció amateur. “La base naix a l’octubre per mantenir la tradició del waterpolo. Volíem que hi hagués continuïtat perquè és una cosa molt única al territori”, va apuntar a SEGRE Oriol Salla, jove de Juneda que porta tota una vida vinculat a l’entitat del Pla d’Urgell i aquest estiu va impulsar el projecte al costat de Jordi Cantó i Edu Roca.
La secció de waterpolo porta existint de forma ininterrompuda des de fa més de 30 anys. Tot i així, tan sols ha estat federada entre el 2005 i el 2009 pels “pocs equips que hi ha a la zona i la despesa econòmica que suposa”, va explicar Cantó, que actua com a director tècnic de la secció. Per això, la clau era la base. A formar les generacions del futur “per, amb els anys, poder consolidar la secció sense patir”, va remarcar. En el seu primer any com a club formatiu, el Mollerussa ha aconseguit construir un equip aleví, de nens entre 9 i 12 anys, després que 11 joves s’inscriguessin. Segons Salla, entrenador de l’equip formatiu, “per a nosaltres comptar amb onze nens és un èxit total”.
Com a primer pas, la iniciativa va ser un triomf. Tot i així, com li ha ocorregut sempre al primer equip, l’escassa presència d’equips més enllà de Barcelona i Girona fa que sigui impossible federar-se. “Amb el primer equip juguem algun triangular amb el Balaguer, el Pont de Suert i, ara, l’INEFC, però els nens no poden jugar perquè no existeixen altres equips de base”, va explicar Salla.
Tanmateix, tot això pot canviar en el futur. L’objectiu, primer, és consolidar-se, fer que els nens s’enamorin de l’esport i, en un temps, intentar federar-se. “L’any que ve, segurament, tindrem un equip infantil i un altre d’aleví. De moment volem que els nens gaudeixin d’aquest esport, però no descartem federar-nos en un futur”, va remarcar Cantó.
Futur incert
Sense gaire competitivitat i amb un futur incert, la base formativa del CN Mollerussa és tot un repte. És l’aposta personal de tres membres del club que, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta esportiva als joves del Pla, lluiten contra un mercat dominat pels esports majoritaris. “En l’àmbit esportiu, el futbol, l’hoquei i el bàsquet manen, i la resta estan en segon pla. És un primer pas per poder ensenyar nous esports als joves i això és bo per a Mollerussa, Lleida i el territori”, va apuntar Salla. Així mateix, també es busca crear escola i que en uns anys altres clubs de la zona s’animin a seguir el seu exemple.
“Ens encantaria que més clubs lleidatans s’animessin a crear una base i poder inspirar altres equips de natació que encara no tenen waterpolo”, va concloure, il·lusionat, Salla.