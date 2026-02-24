FUTBOL
Sanció de la UEFA per racisme
Castiga amb un partit el jugador del Benfica Prestianni per “comportament discriminatori” cap a Vinícius mentre es tanca la investigació. L’hauria anomenat “mico” cinc vegades
El Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA va decidir ahir suspendre provisionalment durant un partit l’argentí Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica SL portuguès al qual el jugador del Reial Madrid Vinícius Jr va denunciar dimarts passat durant el matx entre els dos equips a la Lliga de Campions que l’havia insultat de forma racista.
Després de marcar el 0-1 dimarts passat en l’anada del play-off de la Champions a l’estadi Da Luz de Lisboa, el brasiler es va atansar al col·legiat del xoc, el francès François Letexier, per indicar-li que Prestianni l’havia insultat de forma racista després d’haver intercanviat amb ell una discussió.
L’àrbitre va procedir a activar el protocol per a aquests casos i el partit es va aturar durant una desena de minuts per reprendre’s posteriorment. Prestianni ha negat en tot moment haver insultat de forma racista Vinícius Jr, mentre que el davanter francès del Reial Madrid, Kylian Mbappé, va assegurar davant dels mitjans que havia anomenat el seu company “mico” fins en cinc ocasions.
La UEFA va obrir l’endemà una investigació per aclarir els fets i, de moment, el seu organisme disciplinari ha procedit a suspendre provisionalment l’argentí, que no podrà jugar demà la tornada del play-off a l’estadi Santiago Bernabéu. Així, després del nomenament d’un Inspector d’Ètica i Disciplina (EDI) per investigar aquestes acusacions de “comportament discriminatori” durant aquest partit i després de la petició d’aquest inspector “amb un informe provisional”, el Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA (CEDB) va decidir “suspendre provisionalment Gianluca Prestianni”.
“Això s’entén sense perjudici de qualsevol decisió que els òrgans disciplinaris de la UEFA puguin adoptar posteriorment després de la conclusió de la investigació en curs i la seua respectiva presentació als òrgans disciplinaris de la UEFA. Es proporcionarà més informació sobre aquest assumpte en el seu moment”, va sentenciar en un comunicat l’organisme.
Per la seua part, el Benfica va reaccionar a aquesta decisió del màxim organisme futbolístic europeu lamentant “ser privat del jugador mentre el procés encara està en curs”, per la qual cosa presentarà un recurs d’apel·lació, encara que no amaga que “és poc probable que els terminis en qüestió tinguin algun efecte pràctic en el partit de tornada de l’eliminatòria de la Champions League”.
Avui Atlètic-Bruges
D’altra banda, l’Atlètic rep avui al Metropolitano el Bruges belga (18.45/Movistar Liga de Campeones) després del 3-3 de l’anada. Són baixes Pablo Barrios i Nico González.
Llibre
Un soci denuncia Laporta per presumptes comissions
El president sortint del FC Barcelona i precandidat a les eleccions del club, Joan Laporta, va qualificar de “falsa” la denúncia presentada davant de l’Audiència Nacional per un soci per, entre altres delictes, blanqueig de capitals i presumpte “cobrament de comissions indegudes”.Segons va publicar El Periódico, en l’escrit es detallen una sèrie d’operacions i transaccions econòmiques a l’estranger. A banda de Laporta, entre els denunciats també figura bona part del seu equip directiu, des del president en funcions Rafael Yuste fins a Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o l’exvicepresident econòmic Eduard Romeu. La denúncia també s’estén a Manel del Río, llavors director financer i ara director general; Sergi Atienza, cap del departament de compliment (compliance); i Lluís Mellado, cap dels serveis jurídics, així com el germà de Laporta, Xavier Laporta Estruch, soci del despatx Laporta & Arbós, a més de dos administradors de companyies implicades i un mitjancer.Per la seua part, el Barça va qualificar d’“absolutament falsa” la documentació en què es basa la informació publicada sobre la denúncia presentada. En un comunicat, el club assegura que “els documents sobre els quals” es basen les acusacions haurien de “ser falsos i/o manipulats”. El mateix Laporta va dir, en declaracions a Catalunya Ràdio, que “tot és fals. Fan un sofregit i munten una història que no és veritat”.En un altre ordre de coses, l’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va assistir ahir a la presentació del llibre Així hem salvat el Barça, en el qual Joan Laporta, s’endinsa en els moments clau del seu últim mandat (2021-2026) al capdavant de l’entitat blaugrana.