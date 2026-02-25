FUTBOL
Baralla entre aficionats del Linyola i el Sallent de Segona Catalana
L’àrbitre va suspendre el partit en el descans davant del risc de més incidents
El partit entre el Linyola i el Sallent disputat dissabte, corresponent a la jornada 19 del Grup 5 de Segona Catalana va ser suspès per l’àrbitre G.P.D. en el descans del partit a causa d’una baralla entre aficionats dels dos equips. El resultat al final dels primers 45 minuts era de 0-1 a favor del Sallent.
L’acta arbitral situa el primer incident rellevant en el minut 18 de la primera meitat, quan l’àrbitre va observar com un aficionat del Linyola –al qual va identificar pels seus càntics de suport a l’equip local– va agafar la botella d’aigua situada al costat de la porteria del porter visitant i la va llançar per sobre de la tanca, fora del recinte de joc. Davant d’aquest comportament, el col·legiat va decidir aturar el matx i va requerir la intervenció del delegat de l’equip local.
L’acta recull que el delegat es va dirigir a la zona on es trobava l’aficionat per apaivagar la situació, sense que es produïssin nous incidents en aquell moment. El duel es va reprendre i va continuar amb normalitat fins al descans.
La situació es va agreujar al finalitzar els primers 45 minuts. L’acta descriu que, després d’assenyalar el descans, l’equip arbitral va intentar dirigir-se als vestidors, però va trobar l’accés bloquejat per aficionats d’ambdós clubs.
El col·legiat especifica que va identificar aquestes persones com a seguidors de Linyola i Sallent per les peces i elements distintius que portaven, associats als colors i escuts dels seus respectius equips. A més, subratlla que l’entrada als vestidors des del terreny de joc no estava degudament delimitada ni aïllada del públic, circumstància que va afavorir l’acumulació d’aficionats en una zona crítica.
Va ser en aquest espai on van començar a produir-se aldarulls entre seguidors d’ambdós equips, amb espentes, enfrontaments verbals i un augment progressiu de la tensió.
L’acta recull que l’equip arbitral va estar durant set minuts dins del terreny de joc, sense poder accedir al vestidor per temor a la seua integritat física. En aquest context, l’escrit arbitral afegeix un nou episodi que va tensar la situació.
El delegat del Sallent va simular estar gravant els fets i un individu identificat pel col·legiat com a aficionat del Linyola es va dirigir cap a ell dins del terreny de joc i va forcejar amb la intenció d’arrabassar-li el dispositiu d’enregistrament. Aquest incident va actuar com a detonant per a l’agreujament dels aldarulls.
L’acta recull que, després d’aquest forcejament, un grup aproximat de vint aficionats va accedir al terreny de joc i es va situar davant de l’entrada de vestidors. El col·legiat deixa constància expressa que, en aquestes circumstàncies, no podien garantir-se unes condicions mínimes de protecció. Quan es va obrir un petit espai entre la multitud, l’equip arbitral va aconseguir accedir amb rapidesa al vestidor.
Una vegada a l’interior, i davant de la gravetat dels fets descrits, es va sol·licitar la presència de les forces de l’ordre.
L’acta arbitral destaca que, després de valorar la situació general de les instal·lacions, es va concloure que no existien prou garanties per reprendre el partit sense risc de nous incidents.