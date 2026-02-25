EL CG Lleida aconsegueix el bronze a la Lliga Iberdrola
Les del Segrià van obtenir 172.785 punts en la primera fase estatal. La lleidatana Ares López acaba en tercera posició individual
El Club Gimnàstic Lleida va aconseguir aquest cap de setmana una destacada tercera posició en la primera fase regular de la tercera divisió de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística, disputada al poliesportiu municipal Germans Escalas de Palma de Mallorca. L’equip lleidatà va sumar un total de 172.785 punts i va quedar tercer, darrere de l’Abrera GC, segon amb 173.115 punts, i el Gràcia GC, primer amb 174.066. L’expedició lleidatana va estar formada per Ares López, Clàudia Ferrando, Salma Guerrero, Arlet Soler, Aran Aznar, Paula Cabrero, Maria Vidal, Marina
Antelo, Maria Cerdà i Carla Jordà, cedida pel GAP Gimnàstica Artística Porqueres.
A nivell individual, la lleidatana Ares López, gimnasta del CG Lleida becada al CAR de Sant Cugat, va aconseguir la segona posició a la taula general després de materialitzar 46.784 punts. Naira Toledano (Gràcia GC), primera, i Claudia Sampedro (RGC Covadonga), tercera, van completar el podi. A més, López va quedar tercera en terra. La lleidatana va firmar 11.950 punts, 4.200 en dificultat i 7.750 en execució, i va quedar darrere de Mia Llacer i Naira Toledano, primera i segona, respectivament. Amb aquesta tercera plaça, el CG Lleida afronta ja la segona fase, on s’intentarà classificar per a la fase final.