FUTBOL
El futbolista del PSG Hakimi serà jutjat acusat de violació
El defensa hispanomarroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi serà jutjat per la presumpta violació d’una jove, que el va denunciar a la comissaria de Nogent-sur-Marne, als afores de París, el 2023. Segons la versió de la víctima, després d’haver-se conegut a Instagram, l’internacional marroquí la va convidar al seu domicili, on va arribar amb un Uber pagat pel futbolista. La noia, llavors de 24 anys, va explicar que allà el jugador hauria abusat sexualment d’ella i que va poder escapolir-se després de donar-li una puntada de peu i li va enviar un missatge a una amiga, que va acudir a buscar-la. Hakimi ha negat des del principi qualsevol acte de penetració, admetent únicament abraçades mútues i intercanvis de petons consentits. En aquest sentit, i al conèixer-se la notícia, l’ex del planter del Reial Madrid es va pronunciar a través del seu perfil a X. “Avui dia, n’hi ha prou amb una acusació de violació per justificar un judici, encara que l’he impugnat i tot demostra que és falsa. És tan injust per als innocents com per a les víctimes sinceres”, va assenyalar Hakimi, que va voler traslladar la seua tranquil·litat. “Espero amb calma aquest judici que permetrà que la veritat surti a la llum públicament.” En roda de premsa prèvia a aquest partit, l’entrenador del club parisenc, Luis Enrique, va eludir comentar el judici contra el seu jugador. “Està en mans de la justícia”, va concloure.