SEGRE

FUTBOL

Sorloth lidera el pas de l’Atlètic als vuitens de final

El davanter noruec celebra un del seu tres gols davant del Bruges. - EFE

El davanter noruec celebra un del seu tres gols davant del Bruges. - EFE

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Atlètic de Madrid va aconseguir ahir el pas als vuitens de final al guanyar per 4-1 (7-4 en el global) el Bruges. Els del Cholo es van encomanar a Sorloth, que va anotar un hat-trick.

En la resta de partits, la gran sorpresa la va protagonitzar el Bodo Glimt noruec, que va eliminar l’Inter al vèncer-lo 1-2. En l’anada també el va derrotar per 3-1. També van passar ronda els alemanys del Bayer Leverkusen i els anglesos del Newcastle.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking