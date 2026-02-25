FUTBOL
Sorloth lidera el pas de l’Atlètic als vuitens de final
L’Atlètic de Madrid va aconseguir ahir el pas als vuitens de final al guanyar per 4-1 (7-4 en el global) el Bruges. Els del Cholo es van encomanar a Sorloth, que va anotar un hat-trick.
En la resta de partits, la gran sorpresa la va protagonitzar el Bodo Glimt noruec, que va eliminar l’Inter al vèncer-lo 1-2. En l’anada també el va derrotar per 3-1. També van passar ronda els alemanys del Bayer Leverkusen i els anglesos del Newcastle.