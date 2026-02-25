HOQUEI
El Vila-sana es juga avui el liderat a Gijón
L’Alpicat visita el Manlleu amb l’esperança de sumar cap a la salvació
Vila-sana i Alpicat disputen avui (21.00) els seus partits respectius a la jornada 18 de l’OK Lliga femenina amb dinàmiques i objectius absolutament oposats. Les del Pla d’Urgell afronten una exigent visita davant del Telecable HC, tercer classificat, mentre que les del Segrià s’enfrontaran a domicili al Manlleu, sisè.
El Vila-sana visitarà Gijón amb l’objectiu de mantenir la seua condició de líder. Les lleidatanes, que són primeres amb 42 punts i un partit més que el Fraga, que en té 40, s’enfronten al Telecable, que és tercer amb 39. El duel arriba deu dies després del matx entre els dos conjunts a la Champions League que va caure a favor del Vila-sana i li va donar la primera plaça (4-2). Tot i així, el tècnic del conjunt lleidatà, Lluís Rodero, va assegurar en la prèvia que “cada partit és un món i sabem de la dificultat de tots els rivals”. Així mateix, el duel arriba a pocs dies de l’última jornada de Champions, en la qual ambdós equips es jugaran la primera plaça del Grup A. Per a Rodero, que no podrà comptar amb Pastor i Gime Gómez, les claus seran “la concentració, minimitzar errors i ser nosaltres mateixes”.
D’altra banda, l’Alpicat visitarà el Manlleu amb l’esperança de puntuar. “Anem a intentar rascar un punt, encara que si juguem com en els 10 primers minuts davant del Telecable no farem res”, va apuntar el tècnic lleidatà, Mats Zilken.
El conjunt del Segrià arriba al duel en dotzena posició amb 12 punts, a un del Las Rozas, que marca la salvació, i s’enfrontarà al Manlleu, que és sisè amb 26. El repte és gran, però Zilken va apuntar que “a la primera volta vam competir molt bé (2-3), ja que elles tenen un estil de joc a què ens adaptem millor”. Tot i així, l’entrenador va assegurar que “si no donem el 100% és molt difícil puntuar. Per això, hem de creure’ns-ho”. A més de la diferència de resultats entre els dos equips, l’Alpicat haurà d’afrontar el duel sense Lampasona, Ona Moreno i Mireia Coll, baixes de pes.